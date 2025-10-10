Así se ha quedado el Ayuntamiento tras la resolución de Plan EDIL, ayudas que este año han contado con una financiación récord y que se enmarcan en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 971 municipios de toda España han logrado dinero para poner en marcha sus proyectos, pero Zamora no está entre ellas.

Está claro que gestionar no es sencillo. Si a veces es complicado organizar el día a día de tu propia casa, poner en orden las prioridades (y la burocracia) de un consistorio es casi misión imposible. Por eso tan importante que los que toman decisiones sepan priorizar y apostar por los proyectos que más benefician a los ciudadanos. Además, hay una cosa clara: sin fondos europeos, el presupuesto municipal llega hasta dónde llega.

Pero claro, el dinero no cae del cielo y, cuando cae, hay que justificar su ejecución. Y eso tampoco es tarea fácil. El dinero para la renaturalización de la muralla ha habido que cambiarlo de destino y veremos si la Zona de Bajas Emisiones se hace realidad antes de que acabe el año. Con este panorama, quizás, aunque no nos guste reconocerlo, es mejor quedarse con una mano delante y otra detrás desde el principio para no ir luego con la lengua fuera y haciendo cábalas porque los plazos se echan encima.

Pero también es verdad que, lo hagas como lo hagas, políticamente es una manera estupenda de ponerle la alfombra roja a tu oposición. Quizás, para frenar el golpe, habría sido más transparente contar directamente desde el Ayuntamiento que se ha quedado fuera de las ayudas. La noticia es la misma, eso es verdad, pero al menos de primeras no se lleva la foto el PP y frenas parte de las críticas. Pero esto es solo un quizás.

Lo cierto es que a veces puedes quedarte con una mano delante y otras detrás, lo complicado es llegar con las dos manos enteras a final de mandato.