Cuentas y "cuentos" de una Diputación rica en una provincia pobre

Cuenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) que en términos generales una de cada cinco personas de la provincia de Zamora presenta un riesgo de pobreza moderada. Pero la cuenta de la diputación cuenta que el año pasado finalizó con 95 millones de remanentes, que son nada menos que 10 millones y medio más de dinero sin gastar que el año anterior.

El "cuento" del presidente nos cuenta que las cuentas de la institución están saneadas. Pero hay que contar que son 95 millones de euros que no han llegado a los pueblos en inversiones, en servicios, en ayudas para las personas que han sufrido los incendios, o para el ganado enfermo.

Cuenta el Comisionado contra la pobreza que uno de cada tres menores de edad de la provincia se encuentra en riesgo de pobreza moderada. Pero la cuenta de la diputación cuenta que tiene 110 millones de euros ahorrados en otra cuenta: la del banco.

El "cuento" del presidente nos cuenta que el año pasado se batió un nuevo récord presupuestario con 5 millones más que el anterior. Pero hay que contar que el verdadero récord es el financiero, porque mientras el presupuesto subía 5 millones, el remanente sobrante aumentaba el doble, y el dinero en el banco crecía 14 millones ¡casi el triple! Los niños en riesgo de pobreza no pueden entender las cuentas que restan para ellos mientras multiplican para la institución provincial.

Cuenta el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que en un reciente estudio del medio rural se refleja cómo en la última década han aumentado significativamente las dificultades para acceder a tiendas y supermercados, servicios postales o recibir atención médica. Pero la cuenta de la diputación cuenta que en vez de ayudar en estas necesidades prefiere echar una mano a la institución regional gobernada por su partido, asumiendo 3 millones y medio de euros de gastos que tendría que pagar la Junta porque son de su competencia.

El "cuento" del presidente nos cuenta que gastan en servicios que son muy importantes para la población envejecida de la provincia como la ayuda a domicilio, las residencias y la atención a enfermos psíquicos. Pero hay que contar que según la ley Montoro -un señor ahora imputado que era ministro del PP- corresponde pagarlos a la Junta. Como corresponde pagar los trenes de alta velocidad al gobierno de España, lo cual tiene a la institución en pie de guerra contra el ministro del PSOE, un tal Puente, que propuso que lo pagáramos los vecinos de una de las provincias más pobres.

Cuenta la Encuesta de Población Activa (EPA) que el año pasado el paro aumentó en 1.400 personas, llegando a 11.900 parados en una población de 65.500 trabajadores afiliados de toda la provincia. Pero la cuenta de la diputación cuenta que sólo se ejecutó el 25 por ciento de las inversiones dependientes de la institución y el 52 por ciento de las que dependen de los ayuntamientos, con cuyas obras podrían crearse puestos de trabajo.

El "cuento" del presidente nos cuenta que cada vez invierten más. Pero hay que decir que las cuentas no lo reflejan, porque no aumenta el empleo en la provincia sino el dinero ahorrado en la cuenta bancaria.

Cuenta el censo anual de población que la provincia acabó con 647 habitantes menos. Pero la cuenta de la diputación acabó con superávit y sin deuda.

El "cuento" del presidente nos cuenta que el superávit y el remanente nos permiten mirar al futuro con confianza porque tenemos dinero para invertir hasta dentro de tres años. Pero hay que decir que en realidad tenemos dinero para más tiempo si seguimos ahorrando en lugar de invirtiendo; y que el futuro de la provincia es seguir despoblándose como en el presente.

Y el "cuento" del presidente sigue diciendo que la gestión es eficaz porque las cuentas "limpian, fijan y dan esplendor". Pero hay que decir que no es oro todo lo que reluce, porque el dinero de la cuenta bancaria no puede cegarnos para ver la realidad de esta provincia. Ni la cuenta general puede servir para hacer oídos sordos a lo que cuenta nuestra gente que emigra, que no tiene servicios en los pueblos, y que sin embargo sigue reivindicando un futuro.

Un futuro en el que no podrá ni siquiera tener ayuda de la diputación para rehabilitar la casa de la familia si quiere venir a vivir al pueblo. Porque el presidente ha contado que va a empezar el arreglo del Palacio Viejo de su propiedad con 600.000 euros para hacer un centro de artistas zamoranos (pienso yo que podría complementar al Museo de Lobo que se hará a pocos metros de distancia en la Plaza Mayor). Lo que no ha contado es que ese dinero estaba destinado a rehabilitar viviendas de particulares en zona rural, y que no ha podido gestionarlas a tiempo con la Junta.

De vivienda rural de propiedad particular a Palacio de su propiedad en la capital: cuentacuentos y "cuentacuentas" que hay que escuchar y contar.

Portavoz de IU en la Diputación