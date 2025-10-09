Sobres, "money", lechugas…

Ni tarjetas de Navidad, ni cartas de amor, ni información del banco, ni recibos. Los sobres, desde hace ya algún tiempo, contienen "money" de dudoso origen, con el que se pagan servicios prestados que tienen que ver con la corrupción y las mafias que se mueven al calor del poder y el olor del dinero. Mientras las teles se afanan por seguir la singladura de las distintas "flotillas", donde el postureo ha sido la norma, España sigue afrontando la degradación de la política a causa de los mal llamados políticos que nos gobiernan o intentan gobernarnos, tan alejados todos ellos del pensamiento político de Platón, Sócrates y Aristóteles.

A día de hoy y viendo todo lo que a diario sale de la máquina de la verdad que maneja la UCO, nada tienen que echarse en cara gobierno y oposición. La corrupción es un fenómeno universal. Ha existido en todas las épocas, en todos los ámbitos, en todo el mundo y ha atravesado todos los sistemas políticos. Pero nunca la mordida había sido tan delirante como en la actualidad y en esta España de la "cosa nostra" política.

Qué más tiene que pasar, qué más se tiene que desvelar para que el sentido común entre en escena y empiecen a desfilar por la puerta de salida todos los que la han hecho. Sin duda la pagarán, pero ¿Cuándo? Esa es la cuestión. No podemos seguir así viendo como día a día se desmoronan los valores, los principios, la ética, todo lo que debe adornar el buen gobierno.

Los increíbles socios de Sánchez en este desgobierno actual trazaron en su día una línea roja que ponía límite a sus tragaderas que son inmensas. Esa línea roja no era otra que la financiación ilegal del PSOE. Los Rufián, Díaz y compañía, cortados todos por el mismo patrón, depositaron, una vez más, su confianza en el Gobierno, confianza que decaería "Si aparece un papel donde ponga P. Sánchez". Ha aparecido ya. Y ahora ¿qué? Nada. A seguir tragando. Los sobres seguirán su curso inalterable, el "money" acabará en manos de cualquier prostituta y las lechugas (los billetes) se las comerán bien fresquitas los sustitutos de Cerdán, Ábalos, Koldo y la ilustre compaña de sinvergüenzas que han vivido del cajón público.