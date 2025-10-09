"Recuerda que cuando dejes este mundo, no puedes llevarte nada que hayas recibido; solo lo que has dado".

Como cada 4 de octubrese ha celebrado la festividad de San Francisco de Asís, uno de los santos más conocidos, queridos y apreciados por todos, cristianos y no cristianos, por su ejemplo de vida, al vivir el Evangelio de Jesús de la forma mas auténtica posible, renunciando a su situación de miembro de una familia acomodada y abrazando la pobreza como medio de vida.

San Francisco de Asís tomó al pie de la letra las palabras evangélicas: "Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme".

San Francisco de Asís, con su renuncia a los bienes materiales, consiguió por la pobreza material, su libertad.

En los momentos actuales debemos hacer especial hincapié en que San Francisco de Asís, fue un hombre de paz, su saludo, era paz y bien, era su consigna, su forma de vida, junto con su pobreza radical.

Los mensajes de paz de Francisco de Asís, son muy necesarios en el momento presente, ante las guerras existentes en nuestro mundo.

No podemos olvidar su amor y dedicación por los pobres y por los más necesitados, todo ello, sin olvidar su vida de oración que, era la columna fundamental de su existencia.

San Francisco de Asís predicó con su ejemplo de vida humilde, alegre, en el servicio a la obediencia, en su sencillez, pureza de mente y en el amor.

San Francisco se identifica con el Xtº. pobre.

Es conocido como el "Poverello" por su amor sin límite, a la pobreza extrema. Lo esencial de Francisco es su anhelo, su deseo de vivir conforme al Evangelio, como Cristo, como un pobre entre los pobres.

Para concluir, digamos con San Francisco: "Donde hay caridad y sabiduría, no hay miedo ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, no hay ira ni preocupación".

La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. San Francisco de Asís.

Pedro Bécares de Lera