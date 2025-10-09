A propósito de las derechas y las izquierdas

Encontrábase el rey Sol muy ufano, sentado en la Asamblea General, confiando en que sería aprobada su propuesta de seguir mangoneando el país a su antojo, cuando resultó ser que los votos a su favor no fueron suficientes para conseguir continuar estando por encima del bien y del mal. A la derecha del Parlamento se sentaban los defensores de aumentar los poderes del rey, y a la izquierda los revolucionarios que pocos años antes, en 1789, habían participado o apoyado la Toma de la Bastilla.

El 28 de agosto de 1789 se aprobaron entre otras cosas los Derechos del Hombre y la separación de poderes. Ese fue el primer paso. Haber perdido aquella votación, en la que se pasó de una monarquía absoluta a una constitucional, supuso que más tarde, en 1793, Luis XVI, acusado de alta traición, hiciese uso en su propio cuello de la guillotina, cuya implantación había sido promovida, durante la Revolución, por el médico y diputado francés Monsieur Guillotin. Tal diabólico artilugio estuvo funcionando en Francia hasta el año 1981. Por cierto, que quienes adaptaron ese invento a la demanda francesa fueron un fabricante de instrumentos musicales y un verdugo.

Antes que el rey Sol, habían sentido caer la pesada cuchilla sobre sus cuellos miles de franceses, entre otros Danton, opuesto al Reinado del Terror, y el tirano Robespierre defensor del mismo, que dejó huella indeleble de su paranoia con múltiples persecuciones y ejecuciones. Aquella Asamblea general duró hasta el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799.

Fue una época convulsa en la que desapareció el feudalismo y el absolutismo. La burguesía apoyada en ocasiones por las masas populares se hizo con el poder. Llegó a consolidarse la Ilustración, en la que existieron grandes filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El primero buscando un equilibrio en el poder, promoviendo su separación. El segundo luchando contra el fanatismo y la intolerancia. El tercero anteponiendo los intereses particulares al bien común, defendiendo una sociedad justa e igualitaria.

Todo ello fue posible en un momento en el que la población francesa era mayoritariamente campesina, del orden del ochenta y cinco por ciento, lo que vino a cobrar aún más mérito haber podido llegar a adoptar como lema el de "Liberté, Égalité, Fraternité", así como la letra del himno de "La Marsellesa".

De todo ese berenjenal, de ese ir y venir, de esas cabezas rodando por los cadalsos, de esas privilegiadas cabezas pensantes (Nunca mejor dicho lo de "cabezas") vino la costumbre y más tarde el convencionalismo de llamar a unos y otros "la derecha" o la "izquierda", según se tratara de un tipo u otro de ideología. Hoy, adaptados a contextos históricos y geográficos, vendrían a ser los conservadores y los progresistas. Así los valores de la izquierda serían, entre otros, los de la igualdad y el bienestar social, además del pluralismo. Y los de la derecha el nacionalismo, el orden y la seguridad. Todos ellos respetables. Pero se da el caso que unos y otros desafortunadamente se encuentran impregnados de mugres, como son la corrupción, la agresión verbal, la crispación, el uso continuado de la mentira, el populismo, el desprecio a la inteligencia y otras lindezas.

A quienes en España durante la Revolución Francesa fueron simpatizantes de aquellas ideas, tratando de poner en práctica algunos de sus postulados, los llamaron "afrancesados". Denominación peyorativa que se unía indefectiblemente a la de "traidores", aunque la historia posterior haya llegado a demostrar que eran las ideas lo que respetaban no así a "Pepe Botella", hermano de Napoleón, que fue nombrado por el emperador corso rey de España. Gustara o no, lo cierto es que José Bonaparte fue nuestro rey durante un periodo de cinco años.

Después vino la batalla de Bailén, la Guerra de la Independencia y los posteriores avatares.

La evolución de Francia a partir de entonces, es por todos conocida. Visto el PIB de ambos países, su posición en el mundo, así como su nivel tecnológico y de desarrollo, todo parece indicar que les ha ido mejor a los franceses que a nosotros. Quizás esto les pueda dar la razón, aunque sea "a toro pasado", a los afrancesados de entonces. Por cierto, sigue abierto el debate sobre si aquellos progresistas afrancesados ¿eran de derechas o de izquierdas? Hay defensores y detractores a este respecto.