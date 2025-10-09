Colaboradores ocultos del genocidio

Quien ante el asesinato se opone a su denuncia y a la sanción del asesino sea genocida o no es un coautor del genocidio. Más aún si miente.

El socio del Ateneo Sr. Berzal pidió "que constara en acta una denuncia expresa en contra del genocidio que se está produciendo en Gaza contra el pueblo palestino por el gobierno israelí". La unanimidad flotaba en el Ateneo donde aún quedan restos del que fuera llamado la "Holanda de España" que ya no es desde 2021.

Los actos terroristas de los sionistas se iniciaron en 1920. La Sociedad de Naciones en cargo preparar a Palestina para su autogobierno. Los Hijos de la Gran Bretaña lo violaron y facilitaron el acuerdo de 1933 de Haavara, "traslado" en hebreo, entre nazis y sionistas para que los judíos alemanes emigraran a Palestina. Una mayoría de musulmanes, 78 % de la población, llevaban siglos viviendo en paz con el 11 % de judíos. En 1922 había 589.200 musulmanes y 83.000 judíos. En 1931 ya eran 174.610 judíos; en 1936 eran 384.078; en 1948 cuando se autonombraron Estado de Israel eran 600. 000.Al ser menos expulsaron/asesinaron a unos 750.000, robaron sus propiedades prohibieron su regreso y así al ser más ganaron las elecciones "democráticas". Su proyecto desde el S. XIX copió el de los EE UU con los indios: "no hay mejor indio que el indio muerto" que copiaron los nazis con su "solución final". El genocida Netanyahu es más eficiente. Hasta Aznar le aplaude.

Volviendo al Ateneo su ilegal presidente "sin tener competencia" (art. 16.4º) impidió el debate (art. 30). Violó otra vez la LODA; cree que el Ateneo es suyo: "la política que sigue esta Junta de Gobierno (JdG) es no manifestarse como institución ni a favor ni en contra de ninguna causa, por mucho que individualmente nos sintamos absolutamente en contra de las barbaridades". Quien "rige el Ateneo" (art. 1) es la Junta General Ordinaria (JGO) (art.1), no la JdG cuya obligación es "ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta General" (art. 40). El presidente la viola; impide "el debate que debía de presidir" (art. 30), usurpa la competencia de la JGO y miente expresando su postura carente de ética: "el Ateneo no debe fijar posición como no se ha hecho hasta ahora, en ninguna causa".

La ciudadanía ha reaccionado ante la coautoría de los gobiernos de la UE, el de Sánchez el menos indecente, colaborando la oposición discutiendo si "galgos o podencos". Al fin son niños musulmanes recién nacidos muertos de hambre o asesinados dentro de sus madres

Porque el Ateneo "fijó posiciones éticas con trascendencia políticas" y Fernando VII lo cerró. Muchos ateneístas huyeron para evitar ser asesinados tras un "juicio justo". También lo haría Bravo Murillo cerrando sus Cátedras en 1852, y Primo de Rivera. En 1930, vuelto Unamuno del exilio dijo Indalecio Prieto En el Ateneo "no están los tiempos para mantenerse indeciso …hay que colocarse a favor del régimen o contra él". Hoy sólo están indecisos los coautores del genocidio (art. 28 CP).

La ciudadanía ha reaccionado ante la coautoría de los gobiernos de la UE, el de Sánchez el menos indecente, colaborando la oposición discutiendo si "galgos o podencos". Al fin son niños musulmanes recién nacidos muertos de hambre o asesinados dentro de sus madres. Si la derecha se opone al aborto voluntario ¿por qué apoya el aborto contra la voluntad de la mujer musulmana?

Ángel Galarza se oponía en 1930 a que el gobierno suprimiera la subvención pública al Ateneo, represalia del que no tiene razón: "existen instituciones internacionales … cuya misión es amparar los derechos de la democracia y están ente ellas la Iglesia Católica, La Sociedad de las Naciones, la Liga de los derechos del hombre; dirigirse a ellas no es un delito de lesa patria".

El ilegal presidente del Ateneo miente, La Corte Penal Internacional ordenó arrestar a Benjamín Netanyahu. El Ateneo debe tomar posición ética ante ese genocidio; debe exigir seriedad en la respuesta del Gobierno; nada de "ridículas notitas" de protesta. Un Estado soberano debe reaccionar ante unos terroristas piratas que impidieron un acto humanitario dentro del derecho internacional, secuestraron a nuestros conciudadanos, atropellaron nuestra soberanía al invadir nuestro territorio, los barcos con bandera española son parte de España y prohibieron a una fragata "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional", para no disgustar al genocida porque atacar la fragata exigiría la actuación de la OTAN, pero claro está su objetivo es que los EEUU colonicen la UE. Mientras, los "patrioteros" piden que se hunda el "Open Arms".

La JG Extraordinaria del Ateneo 27.08.1931) exigió responsabilidades por el desastre de Annual: "las responsabilidades hay que exigirlas por acción hasta el 14 de junio y por omisión desde esa fecha". Hubo alrededor de 10.000 muertos. Netanyahu lleva más de 60.000. Hay que romper inmediatamente las relaciones con ese Estado genocida, prohibir el acceso a España, bajo sanciones económicas disuasorias y dar un plazo al que esté aquí con él para que abandone España.

El actual ilegal presidente ha robado el alma del Ateneo y producido mil perjuicios económicos fruto de sus actuaciones violando la Ley de Asociaciones. "La verdad es imparable".

Abogado