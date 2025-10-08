Al pan, pan y al vino, vino

Estamos en vendimia, tiempo de celebración y esperanza en nuestra tierra y buque insignia de nuestra economía local. España, primer viñedo del mundo en superficie plantada, debería sentirse orgullosa de su vino, símbolo de nuestra tradición y motor de la economía rural.

Sin embargo, esta campaña llega marcada por el abandono y la desidia de un Gobierno socialista más preocupado por su agenda ideológica que por defender a quienes trabajan la tierra.

¿Dónde han quedado aquellos días de convivencia y trabajo de amistad en los días de vendimia?

No era un trabajo en el sentido moderno, sino una fiesta: padres, hijos, abuelos y vecinos recogiendo juntos el fruto de la vid, compartiendo almuerzo y canciones entre cepas. Una tradición que unía generaciones y que formaba parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.

Hoy, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, esa tradición está siendo asfixiada por una híper regulación laboral y la voracidad fiscal. Lo que antes era apoyo mutuo se considera ahora "fraude laboral", castigado por la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La colaboración familiar está prohibida si no hay contrato, alta en Seguridad Social y cotización completa. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores se interpreta de la forma más rígida posible, imponiendo a la vendimia el mismo corsé burocrático que a una fábrica de automóviles.

Frente al coste de un jornal de vendimia con las cotizaciones y cargas empresariales, nuevas cotizaciones de autónomos agrarios y otras cargas adicionales está el precio de la uva en origen que sigue prácticamente congelado.

Los viticultores afrontan precios indignos por la uva, muy por debajo de sus costes de producción, pese a que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que ningún agricultor debe cobrar menos de lo que le cuesta producir.

El socialismo presume de "proteger al agricultor", pero la realidad es que Sánchez ha convertido la ley en papel mojado: normas que se anuncian a bombo y platillo, pero jamás se hacen cumplir.

La estrategia "De la Granja a la Mesa" y el Reglamento UE de la PAC imponen exigencias medioambientales cada vez más restrictivas a nuestros agricultores. Mientras tanto, Europa abre las puertas a vino de terceros países sin las mismas normas, que entra a bajo precio y hunde a nuestros productores.

El campo español no se niega a cuidar el medio ambiente, lo ha hecho siempre, pero no puede aceptar que se le asfixie con más burocracia y costes mientras se permite la entrada de productos extranjeros sin controles equivalentes. Esa es la hipocresía de la izquierda: discursos verdes en Bruselas y ruina verde en la España rural.

A todo esto, se suma un ataque ideológico sin precedentes: el propio Gobierno de Sánchez ha respaldado la narrativa de que "no existe consumo seguro de alcohol", apoyando campañas europeas que equiparan el vino al tabaco o a las drogas.

El Parlamento Europeo ya intentó en 2022 introducir en el Plan Europeo contra el Cáncer advertencias sanitarias similares a las del tabaco en las botellas de vino. Aunque hubo resistencia de países productores, el ejecutivo socialista nunca se opuso frontalmente, sino que se plegó al discurso de criminalización.

En lugar de defender al vino como lo que es —un producto ligado a la dieta mediterránea, al turismo y a nuestra identidad cultural— Sánchez ha contribuido a presentarlo como una amenaza para la salud pública, publicando estos mensajes desde las paginas oficiales de su Ministerio de Sanidad hace solo unos meses. Esta demonización pone en riesgo no solo la economía, sino también el prestigio internacional del vino español.

Pedro Sánchez presume de defender la "España vaciada", pero sus políticas la están acelerando hacia el vacío. Sus decisiones en materia laboral y fiscal han convertido la vendimia en una operación logística más cara que nunca, obligando a mecanizar o a plantearse que, cuando las generaciones actuales falten, los herederos procedan al arranque de muchos de los viñedos.

El mundo del vino español agoniza por la dejadez de un gobierno más preocupado por contentar a sus socios separatistas que por defender al campo.

El vino no pide privilegios: pide dignidad, pide justicia, pide que se cumpla la ley. Y si el Gobierno sigue de espaldas al campo, será el Partido Popular quien devuelva al sector vitivinícola el lugar que merece: en el centro de la identidad, la cultura y la economía de España. Estamos preparados para hacerlo.

A principios de año, aprobamos en el Senado una iniciativa de fiscalidad agraria, consensuada con las principales patronales del sector. Una ley más que sigue bloqueada por el gobierno que no le da el trámite correspondiente.

Entre todas las medidas que se contemplan en esta Ley, destacan la concesión de ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en situación de crisis con propuestas concretas. La más significativa: "el Gobierno habilitará anualmente ayudas destinadas a los titulares de las explotaciones agrarias de aquellos sectores en situación de crisis por verse gravemente afectadas en sus resultados económicos, tanto por unos elevados costes de los factores de producción, como por unos precios percibidos muy inferiores a los costes normales de producción, que pongan en riesgo la sostenibilidad de las explotaciones y su continuidad en el ciclo de producción".

La ley insta al Ministerio de Agricultura a determinar anualmente los ámbitos y sectores afectados por serias dificultades de mercado y establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales.

En materia tributaria, se estipula que "mientras permanezcan las condiciones que supongan un riesgo de cese de actividad por pérdida de rentabilidad derivado del exceso de coste de producción", otra demanda muy frecuente dentro del sector, "se aplicará el tipo mínimo permitido del Impuesto sobre el Valor Añadido a la energía y a las compras realizadas por los productores de aquellos productos que se utilizan en las actividades agrícolas, ganaderas o forestales como inputs agrarios y materias primas".

Frente a las políticas radicales de Sánchez, que están castigando duramente al sector agroalimentario español y asfixiándolo con impuestos, el Partido Popular defiende proteger la producción agraria nacional. Con menos exigencias medioambientales, con una política que ponga coto a la competencia desleal de terceros países, que son capaces de producir a un menor precio por los altos costes laborales que hay en España, y, en definitiva, con menos trabas e impuestos. n