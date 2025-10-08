Se podría decir aquello de "cómo pasa el tiempo", para, a continuación, añadir "que me quiten lo bailao"; especialmente cuando la "conciencia" está mas que tranquila, por el "buen hacer" realizado en el tiempo, por realizado con plenitud, con profesionalidad, con diligencia, con entusiasmo, con conocimiento, con afán de superación, con talento, con innovación, con mejora continua, con emprendimiento ...

Y si además de todo ello, el quehacer laboral está encaminada al fomento de la cultura. "miel sobre hojuelas", pues se supone, como debiera ser el fin de la misma, contribuir a la educación, instrumento necesario que no suficiente, para lograr que la ciudadanía sepa convivir, comprender, empatizar, respetar, a los demás, como así quisiera hacía ella misma; además de la satisfacción y goce que suele conllevar; no obstante lo cual y para que el aprovechamiento y disfrute sea máximo es menester tener una mínima formación sobre el significado, la interpretación, de sus respectivas manifestaciones, pues hay que "saber leer, escuchar música, ver cine, admirar un cuadro de pintura"; lo que requiere conciencia de la necesidad de adquirirla y la voluntad de dedicarle el empeño, el tiempo, el esfuerzo que exige y necesita para lograrlo.

Así, el aprovechamiento de los programas culturales, especialmente si son financiados con cargo a los Presupuestos Generales de las diferentes Administraciones Públicas, es decir, financiados con los impuestos que pagan los "sufridos contribuyentes", como es el caso de Radio Clásica que en estos días cumple sus "primeros" 60 años de existencia, el próximo 22 de noviembre, que celebró días pasados desde el Salón Falla del Teatro Real de Madrid, espléndidamente presentado por Mikaela Vergara y Diego Requena, y que se puede visualizar en el podcast correspondiente de Radio Clásica, 60 aniversario - Radio Clásica ; teniendo en la memoria y en el recuerdo, por su categoría humana y profesional, a quienes fueron responsables y presentadores de "Juego de Espejos", de Luis Suñén; la música tradicional en "La riproposta", de "Yolanda Criado; "Jazz porque sí", de Juan Claudio Cifuentes, "Cifu para los amigos"; "Clásicos populares", de Fernando Argenta; "Nuestro flamenco", de José María Velázquez-Gaztelu; o las retransmisiones del Concierto de Año Nuevo, por la Orquesta Filarmónica de Viena, desde Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Musikverein, , por el siempre recordado José Luis Pérez de Arteaga. entre otros muchísimos. A todos ellos, en activo y jubilados, como a sus compañeros técnicos, asesores musicales, y personal de administración y servicios, como a "quienes deciden que exista y continue", y oyentes, por supuesto; nuestro reconocimiento y agradecimiento más sincero, con nuestros ánimos para que cada día lo hagan mejor, difícil misión por el "listón" tan alto que han alcanzado, pero que tengan presente que "la perfección es ad infinitum", para bien de los destinatarios de su trabajo y de ellos mismos. Feliz nueva temporada 2025-26.

¡Viva la radio y quiénes la hacen posible!, "La que quieres".

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)