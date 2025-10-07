La poesía al rescate de sentimientos escondidos

El Grupo poético Almena, con cerca de cincuenta años de existencia en Zamora, es quien hoy invita a todos aquellos interesados en el mundo de la poesía, a compartir sentimientos viejos y nuevos que brotan del alma.

El primer jueves del mes de octubre dio comienzo el curso poético en el Colegio Arias Gonzalo, (Los Bolos), de Zamora, en horario de siete a ocho de la tarde, y a la que quedan invitados todos aquellos interesados que deseen participar. Todos serán bienvenidos porque aquí no se exigen ni academicismo alguno, ni dominio perfecto de la gramática. Tan sólo, voluntad de crecer y compartir amistad por los caminos de la poesía, donde la libertad la dicta el sentido común.

Los objetivos del grupo son básicos y fáciles de conseguir. Porque la propia amistad es poesía y la poesía amistad; porque la sensibilidad no está ni debe estar marrada a ningún formalismo poético; porque no cuentan las pretensiones literarias como fin final; porque resulta fácil el perdón; porque sabemos que la poesía ha de ser sencillez y espontaneidad; porque aquí las faltas de ortografía o lingüísticas no resultan tropiezo; porque esta actividad nos facilita el fomento tanto de la escritura como de la lectura; porque la poesía que aquí se practica interroga y porque entendemos que ésta no debe continuar siendo olvido cuando es el vientre de todas las artes.

Todas son razones para disfrutar de ella en compañía y, por eso, desde el Grupo Almena, os invitamos a participar, siendo conscientes de que la poesía está en cada uno de nosotros y facilita la propia autoestima, a la vez que permite dar rienda suelta a nuestras necesidades creativas. Esas que, con frecuencia, por rubor, permanecen escondida en un oscuro cajón. Por eso, desde un análisis concienzudo de poemas viejos y nuevos; desde la propia creación de textos poéticos parece que la vida se termina reflejando en el espejo de manera distinta. Como si con ella, fuéramos capaces de reinterpretar el mundo de manera mucho menos habitual, mucho más atrevida, más crítica.

Entre este grupo de amigos todos han de sentirse libres , desde el mutuo respeto, nadie ha de sentirse acobardado, ni distinto, ni distante. Porque nos amalgama el verso, la amistad y el respeto mutuo. Siempre desde el respeto a las distintas sensibilidades de cada integrante del grupo. Aquí une el respeto y el amor por la poesía; por lo poético que se esconde en cada uno y en cada rincón.

Aquí canta el alma y rima la concordia. Por eso no es posible la distancia. Aquí se rescatan recuerdos de lo más profundo del olvido; se imaginan y crean mañanas de esperanza; se sueña y se vive rimando la vida.

Insisto, para quienes tienen cierto temor a la perfección, que aquí tecnicismos poéticos, perfección lingüística, o gramatical no han de resultar escusa para la creación. Porque aquí se diseña poesía del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La más sencilla que podamos imaginar, pero, sin duda, la más sentida y vivida.

Ya sabes, si deseas participar, no dudes en acercarte cada jueves al centro de Los Bolos, en horario de siete a ocho de la tarde y compartir tus sentimientos con el grupo. Seréis bienvenidos para que el grupo pueda seguir creciendo y no llegue a desaparecer y acabar en el olvido. Gracias.