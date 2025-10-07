Zamora no es ajena al fenómeno que sufren cada vez más hogares españoles. Hogares que, pese a contar con un salario, no pueden afrontar los gastos esenciales. Es una nueva forma de exclusión social en la que viven casi 6,8 millones de españoles. Otros 3,4 millones no pueden pagar una vivienda digna. El rostro de la pobreza nada tiene que ver con el que hemos memorizado con el paso de los años a fuerza de verlo todos los días. El rostro de la pobreza nada tiene que ver con el hombre que todos los días se fuma sus buenos pitillos a la puerta del Obispado. Ni el del otro que sentado junto a su perrillo pide limosna en Santa Clara.

La pobreza real ya nada o casi nada tiene que ver con esas imágenes, ni con el desaliño, ni con el chabolismo, ni con las colas del hambre, que también. La pobreza es invisible para millones de familias españolas que no llegan a fin de mes. La pobreza oculta de innumerables familias que tienen dificultades para afrontar gastos esenciales, que están obligadas a compartir vivienda. La privación material y social severa de estas personas coloca a España a la cola de la Unión Europea junto a Bulgaria, Grecia, Hungría y Rumanía.

Las Ong’s que trabajan en España apuntan a que la desigualdad y la exclusión social se han disparado en la última década, acelerándose en el último lustro hasta el punto de que la pobreza, tanto la oculta como la visible, afecta ya a casi 9,5 millones de personas. Realidad que no encaja con los datos económicos y las alharacas macroeconómicas del Gobierno. Como tampoco encaja con la constante cantinela del buen funcionamiento de sus políticas sociales. La realidad dice algo muy diferente. En lugar de las palabras hablan los números.

Y para que no haya lugar a interpretaciones interesadas, le remito al último informe Foessa de Cáritas. La organización de la Iglesia Católica denuncia que la mayoría de la pobreza permanece oculta, invisible a las estadísticas oficiales. Es la pobreza ignorada, aquella que afecta a los hogares cuyos miembros tienen trabajo y un sueldo, pero no pueden afrontar sus gastos esenciales mensuales. Esta es la pobreza que crece entre las familias españolas y que, lamentablemente, pasa desapercibida. De esto no hablan los heraldos gubernamentales.