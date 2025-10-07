Europa tiene que ser firme frente al neofascismo

"En Bélgica he sido un migrante. Un ciudadano español que trabajaba fuera de su país. Como la mayoría de mis compañeros".

Desde la lejanía de Zamora, de mi casa, en Lieja, en Bélgica, seguía día a día, con mucha preocupación y desasosiego, lo que ocurre en el Mundo, en Europa y por supuesto en España.

Puntualmente, cuando acababa mi jornada laboral en Lieja, leía los periódicos digitales, los de Zamora y los de España y, también, los informativos provinciales, los de Castilla y León y los nacionales. Una buena costumbre que siempre mantengo gracias a Internet, que nos permite escuchar la radio y leer la prensa en cualquier sitio. Por supuesto, también me hace especial ilusión seguir los informativos televisivos de La 8 RTVCyL de Zamora.

Como todos los ciudadanos progresistas, defensores de la Democracia y la Libertad, he seguido la actualidad internacional con mucha preocupación ante el avance de los movimientos de extrema derecha y, especialmente, lo que está sucediendo en Europa, aunque también en otros países como los Estados Unidos, Israel, Argentina o Rusia, por citar algunos ejemplos.

En todos esos territorios el elemento común es el autoritarismo. Movimientos de corte dictatorial liderados por personas de ideología ultraderechista a los que les mueven valores como el racismo, la homofobia, el machismo o la persecución al débil.

La demagogia como bandera discursiva, la mentira como referencia ideológica o las noticias falsas como eje mediático en redes sociales o medios de comunicación afines.

En Bélgica me acogieron con amistad, cariño y respeto. Y yo me he sentido orgulloso de ser un migrante de España, de Zamora, en Bélgica. Y en estos días que veo barbaridades racistas, auspiciadas por la extrema derecha de España, con la complicidad de la presunta derecha democrática de nuestro país, me siento triste, muy triste.

En el tiempo que trabajé en Bélgica visité ciudades de países del entorno de la Unión Europea como Francia, Alemania, Holanda o Luxemburgo, además de la propia Bélgica. Compartí opiniones y preocupación con muchas personas y compañeros sobre lo que está sucediendo.

Francia está en riesgo de que la extrema derecha llegue a la presidencia de la República. En Alemania los movimientos neonazis ocupan ya una buena parte de la representación en distintos estados federales y países como Italia o Hungría están gobernados por los neofascistas del siglo XXI.

En Holanda el Partido por la Libertad (PVV), en Polonia el Partido Ley y Justicia (PiS) en Eslovaquia, el movimiento Smer, en Portugal Chega, en Italia Meloni, en Francia Lepen o en España Vox son ejemplos del avance de esos movimientos ultraderechistas en Europa.

En el proyecto de construcción en Seraing, junto a Lieja, donde trabajé como Técnico de Gestión y Prevención de Riesgos Laborales, compartí actividad con cientos de personas de decenas de nacionalidades, de distintas razas y distintos idiomas y, supongo, de diferentes religiones e ideologías.

Más allá del trabajo que cada uno realizamos me pareció fantástico compartir amistad y compañerismo con todos ellos. Entre los trabajadores compartíamos saludos, apoyo, colaboración, bromas, fraternidad y solidaridad. Eso es uno de los valores que más aprecié en el día a día de mi trabajo.

Ahora trabajo en Zamora. Feliz de estar con mi gente. Y quiero decir que en Bélgica he sido un migrante. Un ciudadano español que trabajaba fuera de su país. Como la mayoría de mis compañeros de las más de 20 empresas que compartían coactividad en la construcción de la planta.

En Bélgica he sido un migrante como lo fueron nuestros antepasados en muchos países de Europa. También en América. Y en Bélgica he sido un migrante como cientos de miles de personas que llegan a España buscando trabajo, buscando una vida mejor que no han encontrado en su país de origen. O huyendo de la guerra, de la persecución o del hambre. Sea de África, de América o de Asia. Personas que tanto aportan a la economía y a muchos sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería, por citar solo algunos ejemplos.

Y en Bélgica me acogieron con amistad, cariño y respeto. Y yo me he sentido orgulloso de ser un migrante de España, de Zamora, en Bélgica. Y en estos días que veo barbaridades racistas, auspiciadas por la extrema derecha de España, con la complicidad de la presunta derecha democrática de nuestro país, me siento triste, muy triste.

Comete un error grave la derecha democrática de España cuando se deja guiar por proclamas radicales de otros partidos de extrema derecha. Les puede dar votos, sin duda, o no, pero ponen en riesgo la Democracia, la Libertad y el Estado de Derecho.

Y más que nunca reafirmo mi compromiso contra el racismo y la xenofobia, mi compromiso por un mundo más tolerante y más justo. Más que nunca reafirmo mi compromiso contra el fascismo.

Nadie se va de su casa a trabajar a otro país o a otro territorio por que sí. Todos buscamos nuestro trabajo donde lo encontramos y luchamos por una vida mejor. Y más que nunca me he sentido en Bélgica un zamorano internacionalista.

La Unión Europea, los máximos dirigentes de los distintos organismos, los partidos democráticos de Europa, los socialdemócratas, los conservadores, los liberales, los verdes y otros muchos, no pueden ser cómplices de las proclamas de la extrema derecha y tienen que actuar. Tienen que responder con firmeza. No pueden mirar para otro lado. Nada justifica su inacción y su pasividad frente al avance de movimientos que ponen en riesgo la Democracia, la Libertad y la propia Unión Europea.

Igual que tienen que actuar con firmeza contra el chantaje de neofascistas como Trump, el genocidio de Netanyahu en Palestina o la masacre de Putin en Ucrania. Igual que les corresponde ser tajantes contra las matanzas de África o dictaduras como la de Venezuela. O los países árabes que atentan contra los derechos de las mujeres y las personas que tienen opciones distintas al pensamiento radical.

Comete un error grave la derecha democrática de España cuando se deja guiar por proclamas radicales de otros partidos de extrema derecha. Les puede dar votos, sin duda, o no, pero ponen en riesgo la Democracia, la Libertad y el Estado de Derecho. La nostalgia de la dictadura franquista no puede ni debe impregnar el ideario político de la derecha democrática en nuestro país.

Desde el corazón de Europa, al lado de Bruselas, observé con mucha preocupación y desolación el avance de los neofascistas del siglo XXI. Pero también compartí con muchos ciudadanos de muchas nacionalidades la lucha por los valores democráticos, conscientes de que la historia nos avala en nuestra batalla: el nazismo de Alemania, el franquismo de España, el fascismo de Italia o las masacres de Stalin. O ahora, el genocidio de Netanyahu contra Palestina.

Para que la historia no se vuelva a repetir.

Desde el corazón de Europa me sentí esperanzado en que entre todos paremos el neofascismo de la nueva extrema derecha. Tenemos que luchar cada segundo para defender la Democracia y la Libertad.