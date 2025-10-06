A Luis Díaz Gutiérrez, alumno Erasmus.

Cuando la vida dota a las personas de cualidades, de atributos, de posibilidades, de oportunidades, hay que procurar, para el bien de todos y el propio, y como tantísimas nos justificaban, nos motivaban, nos ilustraban nuestros mayores; por cierto, cada día más recordados por sus ejemplares vidas; que había la obligación moral, ética y ciudadana de aprovecharlas al máximo para así lograr el máximo bienestar colectivo y propio, cuando se ponen en funcionamiento en el ejercicio profesional, ciudadano, familiar, de la amistad. Además, como estupendamente bien expone la "Parábola de los talentos", (Mateo 25:14-30), y por analogía, la sociedad "pedirá cuentas" del proceder hacía ella, ponderando los "activos" iniciales y finales de cada uno, cómo se han utilizado, con qué diligencia, con qué aprovechamiento, qué estrategias vitales se han empleado, cómo se ha sabido, o no, colaborar con los demás, qué actitud se ha mostrado con los semejantes, qué esfuerzos, qué sacrificios, qué colaboraciones, qué cooperaciones se han llevado a cabo.

Un buen ejemplo de lo reseñado se materializa en el estudio de cualquier nivel educativo, profesional, pues las características antedichas han de utilizarse plenamente por docentes y discentes para lograr el avance de la ciencia, de la técnica, de las prestaciones laborales óptimas, todo ello en provecho y utilidad para la comunidad humana.

Más concretamente el desempeño de un curso académico, al menos, "fuera de nuestras fronteras", permitirá conocer otras formas y metodologías de enseñar y de aprender, de relacionarse con los "pares" de otros países, de "espabilar", de salir de situaciones acomodaticias y, en algún caso, de "salir de las faldas de mamá".

El Erasmus+, https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es, programa de la Unión Europea, con el objetivo, entre otros, de " prestar apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa", de lograr una ciudadanía plenamente conocedora de sus saberes, de la historia, de sus habitantes, de su cultura, de la realidad social, económica y jurídica y lograr el conocimiento recíproco de sus habitantes como la comprensión, el respeto y la colaboración, ayuda, coordinación de todo tipo de políticas, que conlleva; y es que "enriquece la vida y abre la mente".

Y a ti, Luis, que el presente año académico 2025-2026, lo vas a cursar en "România"; en su bellísima y universitaria ciudad de Oradea, (Varadinum ) , "hermanada" con Coslada, en su reputada Facultad de Historia, donde encontrarás compañerismo, colegas muy responsables, estudiosos, educados, respetuosos y agradecidos a sus profesores; sigas tan trabajador con los libros, con la asistencia y participación en el aula, con la colaboración en las prácticas de campo que se te ofrezcan y que tan bien sabes ejercitarlas; que procures aprender el rumano.

Marcelino de Zamora