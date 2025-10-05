Zamora a ras de suelo

No sé si recuerdan que Televisión Española estrenó el programa "España a ras de cielo" en septiembre de 2013. Presentado por Francis Lorenzo, disfruté muchísimo con su emisión, aunque solamente emitieran 13 episodios. Por diversas razones, he consultado de nuevo la página web de la televisión pública para recordar lo que se decía: "Es un viaje por nuestro país. Por lo que somos hoy en día y por lo que fuimos. Por la historia, por las personas, por la vida de España, viéndola como un ser vivo, con la sangre recorriendo por sus venas y arterias. Mostramos cómo y por qué hemos evolucionado desde un punto de vista privilegiado: las alturas. Desde arriba vemos cómo éramos hace unos años y como somos ahora, y desde abajo conocemos historias curiosas de personas que forman parte de esta evolución y este cambio". Pensaba en lo que acaban de leer cuando el viernes, sentado en uno de los bancos del parque de Las Viñas, en la capital, me dedicaba a observar el paisaje humano, prestando atención a los protagonistas del paseo matinal. Aunque por allí circulaban personas de todo pelaje y condición, pueden imaginar que los mayores y sus acompañantes ganaban por goleada.

Y pensé: "Normal. Evidente. Una vez más queda confirmado que estamos en uno de los territorios más envejecidos de España, como insiste el Instituto Nacional de Estadística". Mientras los ojos seguían observando el caminar o el descanso de unas y otros, registré algo que vengo advirtiendo desde no hace mucho tiempo: las personas que caminan ayudadas por un andador, un bastón, el brazo de un familiar o de un cuidador profesional. Y efectivamente, el viernes, en el parque de Las Viñas, ese era el paisaje mayoritario. La hora (muy próxima al mediodía) y el día, con unas temperaturas placenteras de aproximadamente 25 grados, eran la ocasión perfecta para salir de casa y realizar una de las actividades físicas que tanto los médicos como los fisioterapeutas aconsejan: pasear. Pero pasear es mucho más que mover el aparato locomotor y recorrer 4 000 pasos o muchos más, como me contaba un señor de unos 80 años, sacando pecho por los cuatro kilómetros que realizaba todos los días. Yo le pregunté que si solamente paseaba o si, durante el trayecto, se paraba a hablar con alguna persona que se cruzaba en su camino. Su respuesta fue que no, que él salía a pasear y punto.

Creo que se equivocaba, porque caminar o pasear es mucho más que recorrer unos cuantos pasos diarios con el objetivo de cumplir lo que ya sabemos: es muy bueno para estar en forma. Pero la salud también se fortalece hablando con los vecinos, los amiguetes o con quien se pueda cruzar en tu camino. Pueden comprobarlo en el libro "Una buena vida", de Robert Waldinger y Marc Schulz. Y el viernes también se confirmó que muchos paseantes, sobre todo mayores, se paraban, charlaban con algún conocido y, después de unos minutos, proseguían la marcha. Pero lo que más me impresionó fue la imagen de quienes iban acompañados de alguna persona, que hoy llamamos cuidadoras, agarrándose del brazo, caminando despacito, parando cada cuatro pasos y cogiendo aire para proseguir la marcha. Entonces regresé al pasado, cuando por ese mismo parque paseaba mi padre, agarrado del brazo de mi madre o apoyado en el andador que de manera tan generosa nos había prestado Cruz Roja. Esas imágenes de profunda humanidad las guardo en el baúl de los recuerdos y, muy de vez en cuando, salen a pasear. Como el viernes, cuando, sentado en el parque de Las Viñas, observaba Zamora a ras de suelo.