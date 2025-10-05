Grano de mostaza

El evangelio de hoy comienza con una petición muy sencilla y muy profunda: los apóstoles le dicen a Jesús: "Señor, auméntanos la fe".

No le piden dinero, ni éxito, ni poder, ni una vida cómoda. Le piden algo que de verdad sostiene todo: la fe. Porque ellos sienten que no basta con las fuerzas humanas para perdonar siempre, para amar al enemigo siempre, para seguir a Jesús siempre. Exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros: "Señor, yo creo, pero mi fe es tan poca, tan débil…".

Jesús, tan didáctico, les responde con una comparación muy bonita: "Si tuvierais fe como un granito de mostaza…". El grano de mostaza es muy pequeño, pero tiene en su interior una fuerza de vida increíble.

Justamente eso nos pasa con la fe: no hace falta tener una fe enorme, basta una fe pequeñita, pero auténtica, que confíe de verdad en Dios.

Veamos unos ejemplos: esa mamá que cada noche, cansada del trabajo de todo el día, aún encuentra fuerzas para persignarse con sus hijos y decirles una oración antes de dormir. Quizás, mientras reza, piense: "Es poca cosa". Sí, poca cosa, pero ese gesto sencillo quizás está sembrando en sus hijos una semilla de fe más fuerte que muchos discursos.

El abuelo que, sin hablar mucho, cada mañana abre su Biblia, la lee un ratito y después sale de casa. Su fe es callada, humilde, silenciosa, pero sostiene su vida y la de su familia. A eso llamamos fe como un granito de mostaza: pequeña, pero auténtica.

Una catequista que prepara sus clases con cariño cada semana, aunque —con frecuencia, quizás— no vea resultados inmediatos.

Tantos padres de familia que se levantan temprano para trabajar y sacar adelante su casa.

Tantos voluntarios que dedican unas horas a visitar enfermos o ancianos, sin que nadie les dé las gracias.

Todos ellos, al terminar su día, pueden decir como el siervo del evangelio: "He hecho lo que tenía que hacer". Y no se sienten inútiles porque saben que todo es gracia, y que servir a Dios ya es el mayor regalo.

Hay que ser prácticos y no desanimarnos si sentimos que nuestra fe es pequeña. Una fe sincera, aunque sea como un granito de mostaza, puede obrar maravillas en nuestra vida.

Los apóstoles se dan cuenta de que seguir a Jesús no es fácil: perdonar siempre, cargar la cruz, vivir el amor sin límites. Por eso le piden: "Auméntanos la fe". La fe no es algo que se logra con esfuerzo humano, es un don que se suplica. Reconocer que necesitamos más fe ya es un acto de humildad y confianza.

Auméntanos, Señor, la fe en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo humilde, porque con una fe sencilla y un corazón humilde, nuestra vida ordinaria se convertirá en un lugar donde Dios actúa con poder.

Que nuestra fe, aunque pequeña, nos mantenga siempre firmes en la confianza y alegres en el servicio. Amén