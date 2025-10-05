Moda, desaliento y realidad

Vida en los pueblos

Lo rural, el retorno a los pueblos, se puso muy de moda cuando nos asaltó el covid y la sociedad empezó a temer lo peor. De entonces datan aquellas loas a la tranquilidad, al sosiego, al teletrabajo bajo el trino de los pajaritos, a la maravilla de respirar aire puro y ser acunado por el silencio, a, en definitiva, el menosprecio de Corte y alabanza de aldea que ya cantaron hace siglos nuestros clásicos. Hubo quienes, incluso, recordaron y desenterraron algunos de los más conocidos versos de Fray Luis de León: "Que descansada vida/ la del huye del mundanal ruido/ y sigue la escondida/ senda por la que han ido/ los pocos sabios que en el mundo han sido". Y los que escribió tras ser injustamente perseguido y encarcelado por la Inquisición: "Aquí la envidia y mentira/me tuvieron encerrado/dichoso el humilde estado/del hombre que se retira/de aqueste mundo malvado/y con pobre mesa y casa/en el campo deleitoso/solo con Dios se acompasa/y a solas su vida pasa/ni envidiado ni envidioso".

O sea, que lo de pregonar las excelencias de la existencia rural, del campo, de la soledad voluntaria no es de ahora, ni la han inventado los madrileños que salen en estampida los fines de semana. Viene de muy atrás y ha tenido, como el caso de Fray Luis de León, grandes defensores y divulgadores. Lo que sucede es que las gentes solemos olvidarnos de ello cuando prima lo económico, la competitividad, la fachada, el aparentar. Y la necesidad, claro, porque muchos de los que emigraron de los pueblos a las ciudades lo hicieron para huir de la pobreza, para intentar labrarse un futuro, para alimentar a su familia. A las grandes urbes y a zonas concretas acudió la industria, impulsada por las administraciones; en los pueblos de esta zona, y de otras, solo quedaron la agricultura, la ganadería y la marginación.

El problema es que, muchos años después, el fenómeno se repite con una diferencia abismal: ahora se van licenciados, personas preparadas que, pese a ello, no encuentran aquí lo que sí les brinda Madrid u otros lugares desarrollados. Allí se amontona la población; aquí nos llenamos de vacío. Allí, las deficiencias son atascos, carestía de la vivienda, ruidos, contaminación; aquí, el principal problema es que escasean los habitantes y abunda la población envejecida, esa a la que cada vez se lo ponen más difícil para hacer gestiones con ordenadores, Internet, códigos QR y otras ya imprescindibles moderneces. Los desequilibrios son tan enormes, las desigualdades tan lacerantes que el abismo, lejos de mermar, va aumentando.

Por eso, muchos nos ilusionamos, ¿verdad Celedonio?, ¿verdad Braulio?, con aquella moda que estalló y se propagó en tiempos del covid. No parecía pasajera, temporal, sino que tenía vocación de arraigar, de dar un giro positivo y esperanzador a la sociedad que estábamos creando. Pero, ¡ay los peros!, la ilusión se ha trocado en desaliento, en decepción, en pesimismo. Aquellos supuestos compromisos vitales, aquellos casi lazos de sangre con el mundo rural se han reducido a humo, a lo mismo que venían siendo hasta entonces, hasta la irrupción de la epidemia. Los pueblos continúan su declive sin muchas perspectivas de mejora y las ciudades siguen absorbiendo todo lo que se mueve. Y las administraciones no cambian: mucha palabra, muchos hipotéticos planes, estudios y más estudios, conferencias, congresos, ponencias, declaraciones, anuncios, promesas, palmaditas en el hombro a los pocos lugareños que vamos quedando y pare usted de contar. La realidad, como suele suceder casi siempre, acaba imponiéndose a la moda, especialmente cuando ésta es fruto de un calentón y no del convencimiento. Y las preguntas son las que se vienen repitiendo desde hace lustros: ¿hacia dónde vamos así?, ¿qué futuro le aguarda a una sociedad, a una nación, en la que una parte y otra son casi irreconocibles, con muy poco en común? Claro que una de esas partes está llamada a desaparecer y, entonces, todos tan felices y contentos. Hasta podremos olvidarnos de los versos y enseñanzas de Fray Luis de León. Tiempo al tiempo.