Otros hijos

Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

El 7 de septiembre, la Iglesia regaló al mundo dos nuevos santos: Carlo Acutis, el "santo influencer" de 15 años, y Pier Giorgio Frassati, el alpinista de 24. Dos jóvenes que, sin ser eruditos, demostraron que Dios escribe bellamente en los renglones torcidos de nuestra historia personal, jóvenes maduros. Fueron modelo de civismo, amistad y entrega creativa. La Iglesia no duda elevarlos a los altares. En el camino de la santidad no hay edad.

Me viene a la memoria santa Teresa de Lisieux, 24 años, carmelita descalza, monja de clausura, patrona de las misiones, precursora de la "Infancia Espiritual". Qué paradojas. Y, como ellos, muchos que cubren la faz de la historia para darnos lecciones a los adultos.

Hoy tenemos muchos jóvenes "anónimos" que son modelo de vida. En nuestras diócesis, cada vez son más. Luchan por ser ciudadanos de verdad: comprometidos en pastoral, Lifeteen, catequesis… No hacen mucho ruido, pero son eficaces y valientes. Les duele la injusticia, sueñan un mundo mejor, sin guerras ni explotación, que respete la creación que Dios regala, sin odio ni rencor. Su lema, el de S. Juan de la Cruz: "A donde no hay amor, pon amor y sacarás amor". Son "sencillos como palomas, pero astutos como serpientes", aprendieron del evangelio; visitan residencias, alegran la vida de los demás, marchan de misiones en verano, comparten y buscan el silencio para rezar. Sobre ellos puede construirse una civilización mejor.

Muchos adultos que hoy influyen positivamente en nuestra sociedad fueron jóvenes así. La tele ya no los manipula fácilmente; buscan la información donde quieren y como quieren, y descubren que la fe respeta su libertad y su corazón, los anima a crecer en equilibrio. No son pocos: el grupo Hakuna de música católica reunió el mes pasado a 25.000 en un concierto en Madrid. Muchos políticos —envanecidos en sus congresos— podrían aprender de ellos cordialidad y entrega, aceptación en lugar de hostigación, vanidad y orgullo.

Sin embargo, en el contexto digital actual, no faltan voces que, desde el desconocimiento, la incomprensión o el resentimiento buscan sembrar dudas y desconfianza sobre todo hacia la comunidad eclesial. Agoreros a sueldo que lejos de buscar un diálogo constructivo, se empeñan en difundir una visión distorsionada, alejada de la caridad y la verdad. Ello genera ruido y confusión.

Esta dinámica no es nueva, existe desde los comienzos. La barca de Pedro sigue azotada por las olas de esos vientos. Frente a esto, la Iglesia sigue adelante, no solo en el sostenimiento y cuidado de un patrimonio espiritual y cultural de todos, sino en su incansable misión caritativa, educativa y de acompañamiento humano.

Es comprensible que su mensaje interpele e incomode nuestro tiempo y emerja una sibilina estrategia para erosionar nuestra fe: Primero es Cristo sí, Iglesia no; lo que lleva fatalmente a: Dios sí, Cristo no, para concluir: ni Dios, ni Cristo. Triunfaron los filósofos de la sospecha, el hombre queda solo. Duele saber que este distanciamiento nace, con frecuencia, en el seno de quienes un día recibieron el bautismo.

Esos artículos pasan. La Iglesia permanece, impertérrita, después de veinte siglos. Jesucristo vivo está con ella. Hay "otros hijos", los que aparecen en este artículo. Ellos sí merecen tal nombre. Ellos son savia y esperanza, la prueba de que la semilla, aun en tierra árida, puede brotar con fuerza imparable.