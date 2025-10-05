Las Edades del Hombre, más que un impulso cultural y económico

Zamora ultima el escenario de una de las exposiciones más significativas de la cultura española: Las Edades del Hombre 2025. Un evento que no solo representa una oportunidad para resaltar el gran patrimonio artístico y religioso de la comunidad autónoma, sino que también se erige como pilar clave en el desarrollo social y económico. Esta será la tercera vez que la gran muestra de arte sacro recale en la provincia. En 2001, con la primera edición, el impacto fue evidente con miles de visitantes de diversas partes del país y del extranjero, lo que potenció el turismo local. Los hoteles, restaurantes y comercios experimentaron un incremento notable en su actividad y también impulsó la visibilidad de Zamora como un destino cultural.

"Remembranza" atrajo la nada despreciable cifra de 509.315 visitantes en los casi 200 días de exhibición de un rico patrimonio expuesto en la iglesia de San Isidoro y también en la Catedral, procedente de templos, conventos y monasterios de la provincia, que sirvió para conmemorar el XI centenario de la Diócesis de Zamora. Desde el punto de vista económico generó alrededor de cuatro millones de euros en ingresos. Cinco años más tarde de nuevo la provincia se convertía en sede oficial, en 2016, con la edición "Aqua" en Toro, y un balance de más de 250.000 visitantes. Este mes de octubre, a pesar de que la información se ofrece con cuentagotas y no hay aún fecha oficial, se abrirá "EsperanZa" con la Catedral de Zamora, la iglesia de San Cipriano y la iglesia del Carmen de San Isidoro como sedes hasta abril de 2026. Un hito cultural que colocará a la capital y la provincia sobre la gran lupa de la cultura nacional e internacional.

La dimensión cultural de Las Edades del Hombre es innegable. Esta exposición, que reúne obras maestras del arte sacro, permite a los visitantes apreciar la rica tradición artística de Castilla y León, su historia, la arquitectura y las expresiones religiosas más arraigadas y valiosas. Para Zamora, conocida por su impresionante legado histórico y monumental, la muestra supone un reconocimiento al posicionarla como destino cultural de primer orden, impulsando un renovado interés por su patrimonio. El arte y la cultura son vehículos poderosos para unir a las personas, y esta exposición será un punto de encuentro donde zamoranos y visitantes podrán compartir experiencias, conocimientos y emociones en torno a la belleza del arte religioso. Con ella se levantó ya en 2001 un puente para crear conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural que a partir de este mes se volverá a apuntalar. La muestra no solo debe ser vista como una exhibición de arte, sino también como una oportunidad para la formación y el aprendizaje. Talleres, conferencias y actividades didácticas pueden enriquecer la experiencia del visitante, al mismo tiempo que permiten a los zamoranos profundizar en su historia y cultura.

La llegada de turistas durante la exposición generará un efecto multiplicador en la actividad económica de la ciudad. Hoteles, restaurantes, tiendas y servicios se beneficiarán del aumento en la afluencia de visitantes. Este fenómeno contribuye a la reactivación de la economía local y, lo que es aún más importante, promueve la creación de empleo en sectores clave. Desde guías turísticos hasta trabajadores del sector de la hostelería, la muestra de arte sacro abrirá nuevas oportunidades laborales de las que Zamora se encuentra tan necesitada. Por ello es fundamental cerrar filas ante acontecimientos de estas características.

El éxito de Las Edades del Hombre dependerá de la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía. Un esfuerzo conjunto puede garantizar que la exposición no solo sea un evento puntual, sino el inicio de un renovado compromiso con el patrimonio cultural de Zamora. Con la mirada puesta en el futuro, la muestra puede ser un catalizador para proyectos a largo plazo dirigidos a promover la riqueza cultural y económica de la región. Esta macroexposición es mucho más que una simple muestra al convertirse en una oportunidad única para revitalizar Zamora cultural y económicamente. A través del arte, la comunidad se une y se fortalece, mientras que la economía local encuentra un nuevo aliento. Zamora está lista para brillar en este contexto y, sin duda, el evento marcará una inflexión en su historia contemporánea.