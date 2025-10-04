Últimamente, cuando veo a una persona, casi siempre varón, con la capucha de la sudadera echada sobre la cabeza, me cambio de acera. Desde que a plena luz del día, al hijo de una buena amiga, uno de estos encapuchados urbanos le robase el reloj de un tirón, echándose a correr, como que me dan mala espina. No quiero que paguen justos por pecadores pero la cosa es así. Lo que cuento sucedió en Salamanca. Pero, hete aquí, que también ha sucedido y sucede en Zamora.

Se lo escuché contar, en su brillante discurso con motivo de la Festividad de los Ángeles Custodios, al Comisario Jefe de Policía de Zamora, Guillermo Vara Ferrero. Si no me equivoco y hago honor a sus palabras, dos jóvenes han sido detenidos por robar, casi siempre a mujeres, las más vulnerables, vestidos de esa manera, con la capucha de la sudadera sobre la cabeza para no ser reconocidos. Son listos, pero más lista es la Policía.

Los de la progresía me dirán que cada cual viste como le da la gana, me parece muy bien. Sin embargo pienso que ciertas vestimentas deberían estar prohibidas en función de la seguridad de todos los demás. Una de esas vestimentas es la sudadera con capucha, sobre todo cuando esta última se utiliza para preservar la identidad. Meten miedo. Y ese miedo es real. Actúan rápido y sin escrúpulos, seguros de que no les van a identificar. La identificación es vital, si no te dejan ver el rostro, cualquier posibilidad se reduce notablemente.

En la Zamora donde nunca pasa nada, vaya si pasan cosas. La Policía Nacional nos lo cuenta. Y nos advierte. Y nos aconseja. De nosotros depende. Pero es que la delincuencia va en aumento y disponen de herramientas, a veces de lo más sencillas, para violentar domicilios, comercios y a las personas que se crucen en su camino susceptibles de ser violentadas como mujeres mayores y críos.

Es el cuento de nunca acabar. Sólo nos faltaban estos encapuchados que creen ir un paso por delante de la Policía cuando no es así. Acaban cayendo y de eso se trata, pero cada vez ponen más dificultades para ser reconocidos, para ser identificados. Por si acaso se encuentra con uno de esos encapuchados, evítelo, me lo agradecerá.