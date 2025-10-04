Homenaje a una vida dedicada a la educación

En este mes de septiembre, entre comienzos escolares de alumnos y maestros y la ilusión de los primeros días, no debe pasar desapercibida la jubilación de una maestra que durante más de 30 años ha acompañado generación tras generación a los niños y niñas que hemos ido pasando por el CRA Pablo Montesinos de Palacios de Sanabria.

Antonia Fontanillo ("Toñi"), como siempre la hemos llamado, primero como maestra de educación física y, años después, ejerciendo como directora, se ha retirado de la docencia, pero quienes tuvimos la fortuna de ser sus alumnos guardamos en la memoria no sólo las lecciones aprendidas en el colegio, sino también el ejemplo de disciplina, compromiso y humanidad que ella transmitía y transmite en cada gesto y en cada sonrisa con la que nos acogía a nuestra llegada a su "oficina".

Aunque tuvo una despedida por sorpresa, acompañada de ex-alumnos, padres y compañeras que hicieron de cómplices, en la que la emoción embargó a todos, a la que algunos no pudimos acudir, aunque nos hubiese encantado, por lo que con esta carta le queremos enviar nuestro personal reconocimiento y los mejores deseos para esta nueva etapa de descanso más que merecido. Gracias.

Ex-alumnos y ex-alumnas de la promoción del 92