Opinión | CARTAS
Homenaje a una vida dedicada a la educación
"Antonia Fontanillo ("Toñi"), como siempre la hemos llamado los alumbos del CRA Pablo Montesinos de Palacios de Sanabria, se jubila"
En este mes de septiembre, entre comienzos escolares de alumnos y maestros y la ilusión de los primeros días, no debe pasar desapercibida la jubilación de una maestra que durante más de 30 años ha acompañado generación tras generación a los niños y niñas que hemos ido pasando por el CRA Pablo Montesinos de Palacios de Sanabria.
Antonia Fontanillo ("Toñi"), como siempre la hemos llamado, primero como maestra de educación física y, años después, ejerciendo como directora, se ha retirado de la docencia, pero quienes tuvimos la fortuna de ser sus alumnos guardamos en la memoria no sólo las lecciones aprendidas en el colegio, sino también el ejemplo de disciplina, compromiso y humanidad que ella transmitía y transmite en cada gesto y en cada sonrisa con la que nos acogía a nuestra llegada a su "oficina".
Aunque tuvo una despedida por sorpresa, acompañada de ex-alumnos, padres y compañeras que hicieron de cómplices, en la que la emoción embargó a todos, a la que algunos no pudimos acudir, aunque nos hubiese encantado, por lo que con esta carta le queremos enviar nuestro personal reconocimiento y los mejores deseos para esta nueva etapa de descanso más que merecido. Gracias.
Ex-alumnos y ex-alumnas de la promoción del 92
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez
- El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas: 'Es una situación insostenible
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo