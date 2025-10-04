Generación Z, ¡puños fuera!

No soy fan de la música independiente, todos los grupos me suenan igual. Veo en la tele que uno de los grandes de la escena musical indie, Love of Lesbian, anuncia disco nuevo, libro y que el año que viene no participará en el festival Interstelar de Sevilla por su relación con el fondo de inversión israelí KKR.

Para la banda barcelonesa, el problema de KKR no es que se trate de un fondo de inversiones, es porque es israelí. Por eso les importa un carajo que un fondo de inversión no israelí haya comprado varios edificios emblemáticos de El Ensanche en la ciudad condal, que eran utilizados como residencias geriátricas. Y haya puesto de patitas en la calle a sus vetustos residentes, porque va a reconvertirlos en bloques de apartamentos de súper lujo.

Ignoran los autores de la canción "Allí donde solíamos gritar", que el dinero no tiene patria ni bandera. Mucho menos capacidad de sentir lástima o un ápice de humanidad. Los fondos de inversión y las megacorporaciones son instrumentos del Capital y entran a saco donde ven que pueden hacer dinero, se trate de festivales de música, residencias de ancianos o plantas de biogás. Que sean israelíes o de Cádiz es pura anécdota.

A los miembros de Love of Lesbian el concepto de anticapitalismo les suena igual de viejuno que el éxito White Rabbit de los Jefferson Airplane. Porque el grupo de Barcelona son miembros de la generación del Baby Boom. La misma generación que se cree tan progre y posmoderna por lucir con orgullo el yugo alienador del sectarismo woke y la cultura de la cancelación.

Una generación Boomer que mayoritariamente no conoció al dictador, o lo conoció decrépito y a punto de palmarla. Una generación a la que sus padres, sufridores de penurias y calamidades y por ello beligerantes y porfiados cual indios que se resisten a aceptar las mantas infectadas de tifus que les ofrece el hombre blanco, sacó adelante y educó en un gregario aburguesamiento.

Una generación malcriada y desagradecida, a la que el Capital, con el beneplácito del Estado, ha ido arrebatando todos los derechos y libertades por los que sus sacrificados padres pelearon. Una generación que debería de aprender mucho de sus hijos: la generación Z.

Se hacen llamar Gen Z, y son los nacidos entre los noventa y la penúltima gran crisis capitalista del 2008. Los primeros nativos digitales, con una música de mierda, es cierto, sin letras ni melodías que vayan a superar el paso del tiempo, pero que se han hartado de que se les robe el futuro. Por eso están sacando los puños para defenderse. Como Mazinger.

Con los puños fuera y poniendo el cuerpo contra porras policiales, gas pimienta, cañones de agua, tanquetas, pelotas de goma y fuego real, llevan días tomando al asalto las calles de Marruecos. Protestando contra la endémica corrupción gubernamental, y exigiendo un sistema nacional de salud público, al estilo del español. La Seguridad Social de antes, obvio, porque la actual hace aguas. La han desmantelado, los unos y los otros, delante de nuestra cara sin que la Gen B haya hecho nada por evitarlo.

El basta ya de la Gen Z marroquí ha empezado con la muerte de ocho mujeres embarazadas por la falta de atención sanitaria mínima. "Menos mundiales y más hospitales", es su grito de guerra. Al contrario que a sus acomodaticios padres que gustan de manifestarse con batucadas y globitos de colores, a la Gen Z no le importa poner muertos sobre el asfalto, creando sus santos mártires.

Son miles los detenidos y numerosas las víctimas mortales en todo el mundo.

Se acabó el llamado slackactivism, del inglés falta de activismo, o activismo basado en darle sólo al "me gusta" o al "compartir" en las redes sociales. La generación Z utiliza TikTok y Discord en modo subversivo. Haciendo llamamientos para incendiar edificios gubernamentales y casas de ministros, asaltar comisarías, tomar parlamentos y hasta derrocar gobiernos.

Estamos tan hechos a esperar más de un año por una consulta en traumatología, que vemos normal contratar un seguro médico privado.

Fue lo que sucedió en el verano del 2024 en Kenia. Mas tarde en Bangladesh y Sri Lanka, donde obligaron a dimitir al gobierno y exiliarse a los dirigentes. Hace pocos días, en Nepal la Gen Z ha conseguido derribar al gobierno que días antes había prohibido varias plataformas de streaming y redes sociales. Y en Madagascar, el presidente ha tenido que anunciar el pasado lunes la disolución del gobierno en pleno, tras las furiosas protestas juveniles por los cortes agua y electricidad.

Y aquí en España sin enterarnos. Estamos a por uvas. Vivimos en una vendimia permanente.

Estamos tan acostumbrados a la corrupción sistémica de nuestros mandamases que nos limitamos a criticar la de los otros y a justificar la de los nuestros. Estamos tan hechos a esperar más de un año por una consulta en traumatología, que vemos normal contratar un seguro médico privado.

En estos momentos, además de bajo la tiranía de Mohamed VI, la Gen Z anda a la gresca en Perú contra la reforma del sistema de pensiones. Y en Ecuador y Paraguay, donde se han aliado con los indígenas, para protestar por el alza de los precios del diésel. Y con el lema de "Somos el 99,9%" toman las calles ante la falta de oportunidades y exigen un estado del bienestar a la europea.

Ninguna revuelta nace de una sola causa. Sobre todo, cuando es una revuelta mundializada y con tanta furia y rabia no contenida como esta. Lo que queda claro es que la Gen Z está llevando el activismo hasta un nivel nuevo. Son una bomba de relojería. Porque se trata de movilizaciones espontáneas, que combaten lo que consideran prioridades nacionales erróneas. No tienen líderes ni están afiliados a ningún partido, lo que dificulta las negociaciones o que los coopten.

Advertía el escritor norteamericano y activista por la Naturaleza, Edward Abbey, que "la sociedad es un guiso que, si no se remueve de vez en cuando, una capa de espuma sube a la superficie". Años antes, el reverendo Luther King vaticinaba: "Los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados".