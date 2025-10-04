Las fuentes de Zamora

En muchos pueblos de Zamora, el verano siempre estuvo acompañado por el rumor del agua en las fuentes. Eran lugares de encuentro, frescos, donde los vecinos iban a llenar cántaros o a refrescarse tras la siega. Hoy casi todas están olvidadas, señaladas con un cartel de "no tratada", pero durante generaciones fueron esenciales. Y todavía guardan un misterio científico que vale la pena recordar, por qué algunas fuentes daban agua fresca todo el verano mientras otras se secaban con la primera ola de calor.

La respuesta está en la geología. Las fuentes y manantiales no son más que puntos de salida de los acuíferos subterráneos, esas bolsas de agua que se acumulan en las grietas y poros de las rocas. Cuando el acuífero está bien alimentado por lluvias o deshielo, el agua brota con fuerza, incluso en verano. Pero si la roca no retiene bien el agua o el nivel del acuífero baja demasiado, la fuente se seca. Por eso había pueblos privilegiados, capaces de contar con agua abundante todo el año, y otros donde la sed apretaba en cuanto llegaba agosto.

La temperatura también tiene su explicación. Bajo tierra, el agua permanece aislada de las variaciones del clima y mantiene una temperatura más o menos constante, fresca en verano y templada en invierno. Esa sensación de "agua helada" que recordamos de fuentes como la de La Alberca o la de Las Llamas no era magia, era física.

En Zamora se hablaba mucho de "agua buena" o "agua pesada". No eran simples dichos. El sabor y los efectos de cada fuente dependían de la composición mineral del agua. Algunas, como la Fuente de la Salud o la de Guimaré, arrastraban más sales minerales del terreno, lo que cambiaba su sabor e incluso tenía efectos digestivos. Otras, como la de los Compadres, eran más ligeras y se bebían casi sin darse cuenta. Sin saberlo, nuestros abuelos hacían un análisis empírico de la química del agua cada vez que probaban un trago.

Hoy la mayoría de estas fuentes están abandonadas o marcadas como no aptas para el consumo. La contaminación y el abandono las han dejado en mal estado, pero eso no quita su valor cultural y científico. Porque en esas aguas que brotaban del suelo está escrito el equilibrio entre geología, clima y tradición. Y también un recordatorio, el agua subterránea es un recurso limitado, que puede agotarse si no se cuida.

Cuando pienso en aquellas fuentes de verano, me gusta imaginar a los vecinos reunidos alrededor, llenando cántaros y comentando si el agua "salía buena este año". Puede que hoy tengamos grifos y agua corriente en cada casa, pero perder la memoria de esas fuentes sería olvidar que la ciencia también corre bajo tierra, silenciosa, como el agua fresca que un día calmó la sed de nuestros pueblos.