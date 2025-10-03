Llevo días pensando en lo poco que se piensa a veces en los vecinos desde las instituciones. Cada vez que veo el parking de la plaza San Julián del Mercado con una ocupación que supera el 100% (que es prácticamente en cualquier momento del día) me viene a la cabeza el proyecto del Ayuntamiento con el que nos van a dejar a los vecinos de La Horta en una situación complicada. Porque que no se hable de la idea de eliminar plazas para hacer "una zona de recepción de turistas", no significa que no se vaya a llevar a cabo.

Aparcar para los vecinos a ciertas horas es misión imposible. Y es que más allá de los turistas, esa zona la utilizan muchas personas que trabajan en el casco o que vienen a disfrutar del ocio que ofrece el centro de la ciudad. ¿Y los vecinos que hacemos? ¿Organizar nuestra vida para poder mover el coche en función de los horarios del resto del mundo? Y cuando Guarido cree plazas para autocares, ¿dónde dejamos nuestros vehículos? ¿En medio de la carretera o en la otra punta de Zamora?

Estamos hablando de un barrio entero en el que muchos edificios no disponen de garaje y en el que no hay tantos espacios para aparcar. Es muy fácil pensar en los turistas cuando tienes plaza de parking en casa y en el trabajo, pero somos muchos los que no tenemos esa suerte. ¿Por qué no se plantea un proyecto que nos permita a los vecinos vivir mejor? Digo yo que igual los turistas pueden dejar sus coches en parkings de pago para que los que abonamos aquí nuestros impuestos no tengamos problemas para aparcar. Incluso se puede hacer descuentos, por ejemplo, para aquellos que pernoctan en los hoteles. Pero quitarnos plazas a los que vivimos aquí simplemente demuestra que, en Zamora, para el Ayuntamiento, hay vecinos de segunda.