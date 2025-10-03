La educación financiera, un déficit estructural del sistema educativo

Cada inicio de curso escolar reabre un debate que permanece inconcluso: la ausencia de la educación financiera como asignatura troncal en el currículo académico. No tratándose de una carencia menor ni de un gesto simbólico, el dinero y su gestión atraviesan todas las etapas de la vida y condicionan, de forma silenciosa pero implacable, tanto las decisiones individuales como el destino colectivo. Pretender relegar esta materia a un plano accesorio, transversal o voluntario es desconocer la magnitud del problema.

El 6 de octubre —como cada primer lunes de octubre, desde hace más de una década— se celebra el Día de la Educación Financiera bajo el lema "Infórmate. Planifica. Decide". Esta iniciativa, impulsada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Consumo y Empresa, pone el foco en la planificación financiera como pilar de la estabilidad económica personal. Es esta conmemoración la que legitima y reclama, año tras año, que la educación financiera deje de ser una nota al pie y pase a ser parte central del proyecto educativo.

En economía, la falta de previsión suele traducirse en un coste mayor que el del propio error. No comprender los mecanismos básicos que rigen el crédito, el ahorro o la inversión obliga a reaccionar siempre tarde, cuando el margen de maniobra ya es escaso. Una sociedad financieramente analfabeta se expone a repetir los mismos fallos en cada ciclo económico: burbujas, sobreendeudamiento y la incertidumbre frente a productos complejos mal entendidos.

Los datos internacionales no dejan lugar a dudas. Informes como PISA, la Encuesta de Competencias Financieras y las estadísticas de Eurostat confirman que una proporción relevante de la población española, incluso con estudios universitarios, carece de nociones financieras elementales. Esa carencia se traduce en decisiones económicas erróneas: contratación de créditos en condiciones adversas, incapacidad para distinguir entre deudas que generan valor y deudas que lo destruyen, falta de previsión para la jubilación y mayor vulnerabilidad ante fraudes o productos opacos.

La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. La crisis financiera de 2008 mostró el coste social de decisiones tomadas sin conocimiento; el episodio de las participaciones preferentes o las consecuencias del Fórum Filatélico y Afinsa siguen siendo heridas abiertas para muchos ahorradores que aceptaron operaciones complejas sin entender sus riesgos. La ignorancia financiera, compuesta con prácticas profesionales dudosas y con una supervisión insuficiente, puede erosionar no solo patrimonios individuales sino la confianza en el sistema económico.

Es preciso subrayar que la educación financiera no puede sustituir la labor reguladora ni al asesoramiento profesional e independiente. Conocer conceptos básicos no garantiza aplicarlos con acierto; del mismo modo que el conocimiento técnico no convierte a cualquiera en experto, la formación exige acompañamiento y estructuras de protección al consumidor. No obstante, disponer de una brújula conceptual reduce la probabilidad de errores graves y permite discernir entre propuestas sensatas y riesgos desproporcionados.

La ausencia de formación financiera en las aulas alimenta fenómenos que hoy son corrientes, como es el caso del sobreendeudamiento familiar, la inexistencia de fondos para emergencias, la escasa planificación de la jubilación y la creciente exposición a estafas en entornos digitales. En muchas ocasiones, estas dificultades no responden únicamente a la precariedad económica, sino al déficit de saberes sobre cómo gestionar recursos limitados en entornos crecientemente complejos.

La finalidad de la educación trasciende la transmisión de saberes teóricos porque su misión es formar ciudadanos libres, responsables y críticos. Si ese es el objetivo, la educación financiera no puede seguir tratándose como un añadido. La evidencia indica que cuanto antes se inicie esta formación, mayor será su impacto: en edades tempranas se adquieren hábitos de ahorro, nociones del valor y la capacidad de priorizar; habilidades que, como la lectura o el cálculo, se incorporan con naturalidad y perduran.

Las objeciones habituales —saturación del currículo, supuesta inmediatez de la utilidad práctica de la materia— son endebles. La educación financiera puede vincularse con matemáticas (interés compuesto, porcentajes), historia (ciclos económicos, comercio), ética (responsabilidad social) y tecnología (sistemas de pago y criptografía), y al tiempo disponer de un espacio propio, estructurado y evaluable. Esperar a que los jóvenes se enfrenten a la realidad para aprender equivale a dejarlos desprovistos en el momento más crítico.

El contexto contemporáneo multiplica la urgencia de la reforma: digitalización de los pagos, aparición de criptoactivos, precariedad laboral, incertidumbre geopolítica y envejecimiento poblacional exigen una base académica sólida en finanzas. Confiar en que las generaciones futuras naveguen estos retos sin formación equivale a abocarlas a la improvisación y a una mayor incidencia de errores costosos.

Educar financieramente no es adoctrinar en la búsqueda del lucro ni fomentar un individualismo sin límites. Al contrario, implica comprender que cada decisión económica tiene consecuencias sociales, éticas y medioambientales. Ahorrar responsablemente refuerza la estabilidad familiar y reduce presión sobre los sistemas de protección, endeudarse con prudencia contribuye a la salud del sistema financiero. La educación financiera, bien concebida, es elemento de cohesión social y de responsabilidad colectiva.

Sin obligatoriedad curricular, la desigualdad formativa se perpetúa. Quienes provienen de entornos con cultura financiera heredada parten con ventaja frente a quienes carecen de ella, así la brecha económica se reproduce y se expande en dimensiones culturales y sociales. Ignorar esta realidad tiene un coste: sociedades menos resilientes, consumidores más vulnerables y sistemas públicos sometidos a mayor tensión.

El inicio de curso recuerda que la enseñanza no puede limitarse a contenidos abstractos, sino que debe conectar con la vida real. Leer, escribir, calcular y comprender la economía forman un todo indivisible. Situar la educación financiera en el corazón del sistema educativo no es un lujo, es una necesidad estructural que fortalece la capacidad de decisión y preserva la libertad individual. Negarles a las nuevas generaciones ese conocimiento equivale a negarles la capacidad efectiva de decidir sobre su propio futuro.

Gestor de activos y divulgador financiero