Diestros y siniestros

Fue en la época del instituto, siendo chavales, cuando pensábamos que los zurdos eran mas inteligentes que los diestros. Probablemente porque había uno en la clase cuyo nivel superaba al de todos los demás. Además de ser zurdo, tenía dos remolinos en la coronilla del pelo lo que resaltaba aún más su personalidad. Ni que decir tiene que en su expediente no había ninguna nota por debajo del sobresaliente. Eso sucedía cuando aún cursábamos los primeros cursos y aun no habíamos llegado a la adolescencia. Por aquellos entonces se oía hablar de que a algunos niños zurdos les obligaban en sus casas a utilizar la mano derecha por aquello de que el uso de la izquierda se consideraba algo negativo.

Algunos cursos después un compañero, que tenía un hermano mayor en la Universidad, defendía la tesis de que no existía diferencia entre ambas formas de motricidad, lo que chocaba con el sentir general de la clase. De hecho, la mayoría ponía como ejemplo de zurdo la excepcional figura de Pablo Picasso, a lo que el discrepante argumentaba que Diego Velázquez era diestro. Cuando los primeros decían que William Shakespeare escribía con la izquierda, el discrepante argüía que Miguel de Cervantes manejaba la mano derecha. De manera que, poco a poco, los que no éramos zurdos íbamos pasando a defender la tesis de la igualdad entre ambas formas de manejar las extremidades, por la cuenta que nos tenía. Por otra parte, también se decía que Marilyn Monroe era zurda, y que de ahí venía su alto porcentaje intelectual, aunque lo cierto es que muchos años después he tenido la oportunidad de revisar más de cien fotografías de la susodicha, tocando el ukelele en escenas de la película "Con faldas y a lo loco", y en todas ellas lo hacía con la mano diestra. Pero, con independencia de que los ejemplos que se ponían correspondieran o no con la realidad, lo cierto era que el zurdo de la clase continuaba siendo un fuera de serie, lo que hizo que alguno se lo achacara a los dos remolinos que tenía en la coronilla.

Los zurdos han sido objeto de algunas supersticiones e incluso de persecuciones, a lo largo de la historia. Aunque actualmente ese no sea el caso, lo cierto es que los no diestros lo tienen más crudo en el uso de algunas herramientas u objetos, al estar, en general, diseñados para los que manejamos la derecha

En medio de estos debates, como ya habíamos llegado a la adolescencia, los más avispados consultaban algunos libros en la Biblioteca. De hecho, alguno llegó a enterarse de que Leonardo da Vinci era ambidiestro, lo que parecía ser algo de mucho más calado que los que manejaban con destreza una sola mano. También eran objeto de debate aquellos que utilizaban ambos pies en la cosa del fútbol, ya que los mejores delanteros así lo han sido: caso de Pelé, entonces, y de Messi y Cristiano Ronaldo, ahora.

Siguieron pasando los años y habiendo dejado atrás el Instituto, supimos que, aunque la inteligencia no tenía nada que ver con lo de ser zurdo o diestro, si eran diferentes algunas de sus características; así los zurdos al tener predominio el hemisferio derecho del cerebro se les daba mejor la creatividad y la visualización espacial, mientras que los diestros solían ser más analíticos. Los zurdos también reunirían mejores condiciones para lo relacionado con el sexo, pero su esperanza de vida sería menor, según algunos.

Dicen las estadísticas que, en España, el porcentaje de zurdos viene a ser del diez por ciento, siendo los EE UU quien tiene el mayor número de zurdos con un trece por ciento. Lo cierto es que los zurdos han sido objeto de algunas supersticiones e incluso de persecuciones, a lo largo de la historia. Aunque actualmente ese no sea el caso, lo cierto es que los no diestros lo tienen más crudo en el uso de algunas herramientas u objetos, al estar, en general, diseñados para los que manejamos la derecha.

La izquierda se ha venido considerando a lo largo de los tiempos como algo negativo. De hecho "siniestro" proviene de la palabra latina "sinister" que significa izquierda. La parte derecha se ha considerado como algo positivo, así, a los matadores de toros no solo se les denomina "maestro" sino también "diestro", aunque el torero sea zurdo. Los animales también son mayoritariamente diestros, aunque algunos sean zurdos, como puede ser el caso del oso polar. Ser o no ser zurdo, al parecer viene dado por la herencia genética.

Se dice también que Napoleón Bonaparte, al ser zurdo, decidió que sus ejércitos avanzaran por la derecha. Aunque también haya otros que son de la opinión que lo decidió así por diferenciarse de los ingleses que lo hacían por la izquierda. Desde entonces, fue adoptado en Europa el convencionalismo de circular por la derecha.

Mucho se puede seguir diciendo de unos y de otros, pero lo cierto que el zurdo de los dos remolinos en la coronilla del pelo llegó a ser un brillante ingeniero de reconocido prestigio.