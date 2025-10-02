De noble voluntad

Y no porque lo diga una de las estrofas de su precioso Himno que casi me sé de memoria. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional son así, de ese jaez. "La Ley y la Justicia forjan su espíritu y ellas son el motivo de su noble voluntad". Como cada 2 de octubre, la Policía Nacional festeja a sus santos patronos, los Ángeles Custodios, esos seres espirituales que, según la fe cristiana, son asignados por Dios para acompañar, proteger y guiar a cada persona durante toda su vida. Lo mismo que hacen los hombres y mujeres que visten el uniforme de la Policía Nacional.

Y lo hacen contra el viento de los tiempos que sopla fuerte y la marea por la que se dejan arrastrar todos aquellos que le pierden el respeto al uniforme, enfrentándose a ellos, insultándoles y agrediéndoles. Entiendo que en Zamora, posiblemente, no se llegue a esos extremos, pero en infinidad de ciudades, sí y de forma violenta. Afortunadamente el corazón de estos bravos hombres y mujeres no conoce el desaliento y siempre se muestran prestos a ayudar. Esto es incuestionable. Y no trato de rodear con un aura de romanticismo trasnochado el servicio que prestan a los ciudadanos. Habrá de todo, como en botica, digo yo. Pero, la inmensa mayoría hace honor a las estrofas de su himno.

Pocas novedades este año con respecto a los anteriores. Me gusta sobremanera que mantengan en el programa de actos del "Día de la Policía Nacional", la Santa Misa, que tendrá como templo la Iglesia Parroquial de San Vicente. Para mí uno de los actos más bonitos y entrañables. En el Teatro Ramos Carrión, que un año y otro se les queda pequeño, tendrá lugar el acto institucional de la imposición de condecoraciones. Que privilegio y qué honor. Y que satisfacción para los condecorados.

No está de más felicitar hoy y siempre por su labor encomiable a la gran familia de la Policía Nacional en Zamora, familia que deseo aumente constantemente. Porque verles en las calles da seguridad. Porque saberles cerca da confianza y eso es impagable. Y porque en la Policía Nacional tengo muchos y buenos amigos a los que aprecio y valoro y en los que depositó hoy mi gratitud que es la de cientos de zamoranos que desean hacérselo saber. Que disfruten de un maravilloso día.