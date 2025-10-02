Emigrantes cum laude y repetidores sin rumbo

Desde el año 1948, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Universales proclama que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado (...) A salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". Pero no todos los países reconocen este derecho, y la mayoría de los sí lo hacen imponen normas para su regulación, con el fin de evitar la desbandada por motivos de hambruna, guerra o persecución, que despoblaría algunos países; o para frenar el "efecto llamada" que desbordaría la población de otros.

Los grados de permisividad o restricción de los movimientos migratorios obedecen a intereses económicos más que a acciones humanitarias, en general. Y entre humanitarismo y economicismo se concretan en decisiones políticas de cada Estado sobre la emigración.

Lo dicho es tan constatable como que entre los emigrantes existen clases sociales, de la misma manera que existen en la sociedad. Y por ello es más fácil emigrar e integrarte en otro país si eres rico en vez de pobre, o famoso en lugar de anónimo. No hace falta demostrar la evidencia del día a día en los países llamados occidentales, que son los que declararon los derechos humanos.

Sin embargo en España, las derechas antes de Vox civilizadas, han conseguido eludir esa perversión emigratoria ligada a la clase social –que para ellos es un invento de rojos resentidos- para establecer un justo método de inmigración por méritos o meritocracia emigratoria. De tal manera que, según el lema del PP (se lo regalo):

"Si a España quieres llegar un examen pasarás. Y según la puntuación: te quedarás, o expulsión".

Este novedoso sistema meritocrático/emigratorio, tiene varios elementos objetivos evaluables que permite que a la nación española lleguen los mejores inmigrantes. A saber los siguientes:

a) Por el país de origen. Si vienen de los países árabes -con los que tenemos relaciones fraternales y un emigrante emérito en uno de ellos- tendrás la misma puntuación sólo por la procedencia. Puede ser un emir o jeque que compra chalets de lujo en la costa mediterránea o financia un equipo de fútbol de primera, que viene en yate. O puede tratarse de un "moromierda" como el de Makinavaja, que viene en patera hambriento, sucio y aterido de frío, con la vista desencajada por el miedo. Por procedencia: un sobresaliente.

b) Por no haber cometido delitos. Si se trata de un potentado narcotraficante que crea puestos de trabajo en trapicheo, o si se trata de un camello "trapicheante" que pasa unas chinas para comer y autoconsumo ¡Fuera de clase, perdón, expulsión del país!

c) Por conocer la lengua suponemos que española chulapa, excluyendo gallega, catalana o euskalduna (la del pim pam pum de Ayuso). Todos los inmigrantes procedentes de los países del antiguo imperio español donde no se ponía el sol, tendrían un notable de puntuación, porque conocen la lengua pero tienen un acento que no se les entiende. Por las relaciones con España, sumarían el 10 del país de procedencia.

d) Por la religión, suponemos que católica, apostólica y romana. Los mismos países del apartado anterior tendrían en su mayoría buena puntuación, aunque sin llegar al notable porque originariamente eran unos indios salvajes que hubo que cristianizar. En caso de visado papal, sobresaliente cum laude.

e) Por cultura similar, de nuevo española/cañí (no se nos vaya a llenar esto de más catalanes ¡por déu!). Teniendo en cuenta que se ha universalizado la cultura, se puntuará desde un suficiente a los que comen hamburguesas hasta un sobresaliente si comen paella los domingos y fiestas y olé. Los que no llegan a comida basura, un insuficiente. Los hambrientos, muy deficiente. Toros y flamenco, para subir nota.

Una vez pasado el examen, se quedarán en España aquellos emigrantes que hayan superado la oposición con mayor puntuación, que tendrán que pasar una entrevista o interrogatorio en la que se les preguntará por sus intenciones: si vienen a delinquir serán expulsados; si vienen a cobrar las paguitas sociales también; si vienen huyendo de una guerra, depende del lugar para poder quedarse durante un tiempo; si son menores los repartimos entre comunidades autónomas a ser posible no gobernadas por la derecha. Y si vienen a invertir en pisos, terrenos o multinacionales, aunque no hayan aprobado la oposición por puntos, matrícula de honor y alfombra roja (¡mecachis el color de la alfombrita!).

Por supuesto, se hará una excepción a los notables: ricos cum laude que vengan a gastar y a los famosos cum laude, como deportistas, artistas y otros méritos a criterio del tribunal evaluador, también cum laude.

Para los que no aprueben-y no sean eméritos- se hará una "repesca" o recuperación en función de un criterio razonable: la necesidad de mano de obra en algunos sectores para que funcione la economía del país. Aunque no conozcan la lengua y la cultura, aunque tengan una religión pagana. Y sobre todo si no conocen o no exigen los derechos laborales y lo que tienen que pagarles de sueldo los "paganos" nacionales.

Los que no aprueben tras la entrevista y no sean repescados por necesidad de mano de obra barata, serán expulsados con orden y concierto, respetando todos sus derechos. Que estudien más o sea hagan más ricos para venir en yate.

A los que vienen en pateras ni siquiera se les hará un examen, sino que volverán por donde han venido... si han llegado. Porque nada se dice de puntuación por raza o color de la piel, pero al final todo tribunal calificador tiene un grado de subjetividad inevitable. Esos son los eternos repetidores que no pueden aprobar porque no tienen derecho al examen, y que volverán a intentarlo cruzando el mar en pateras. Sin más rumbo que la supervivencia.

O sea, y resumiendo: podrán emigrar los ricos sin puntuación y se expulsará a los emigrantes pobres aunque tengan la mayor puntuación objetiva. Lo que decíamos de las clases sociales estos rojos irredentos. Una evidencia social difícil de superar con meritocracia individual. n