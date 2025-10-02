Dos autócratas que campan a sus anchas

Si cierto es que el respeto a la libertad de prensa y a la separación de poderes son dos de los compromisos que deben asumir quienes gobiernan en países democráticos, también lo es que el nepotismo y la soberbia suelen ser dos de las actitudes que caracterizan a los gobernantes que lejos de intentar gobernar para todo el pueblo prefieren hacerlo solo para los ciudadanos que tienen embelesados, "secuestrados" con sus dádivas, o encantados de "haberse conocido" (aquellos que ni en el mejor de sus sueños imaginaron que llegarían a donde están). Si lo piensan un poco, estimados lectores, no me negarán que tanto Donald Trump como Pedro Sánchez encajan en ese tipo de gobernantes que, aunque no lo quieran reconocer, ejercen a la perfección el papel del déspota y soberbio autócrata que persigue a la prensa libre, que en absoluto respeta la separación de poderes, y, por si fuera poco, que saca pecho a la hora de reconocer que desprecia a sus adversarios.

Trump y Sánchez, Sánchez y Trump gobiernan autocráticamente a sabiendas de las consecuencias negativas que para la unidad y la gobernabilidad de sus respectivos países pueden suponer sus indecentes maneras de gobernar, de cara al futuro. A Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez, de igual manera que a Donald Trump solo le importa Donald Trump.

He establecido tal comparativa entre don Pedro y míster Donald porque es evidente el paralelismo que existe en las formas de gobernar de ambos autócratas, a los que no les avergüenza reconocer que gobiernan solo para los que les jalean, digan lo que digan... Aquello de "divide y vencerás" es lo suyo; todo lo contrario de lo que los grandes pensadores de la historia siempre mantuvieron: "los buenos gobernantes son los que, con sabiduría, coraje, moderación y justicia hacen todo lo que está en sus manos por intentar gobernar para todos".

Sánchez, como puede hacerlo, abusa del decreto ley tanto como Trump de la orden ejecutiva; aunque sabe que, según se establece en el Art. 86 de la Constitución española, el decreto ley es un instrumento al que el Gobierno solo debería recurrir en casos de extraordinaria y urgente necesidad…. Pero como, según su ministro Puente, Pedro Sánchez es "el puto amo", pues, haciendo de su capa un sayo, igual que miente o cambia de opinión, sin sonrojarse lo más mínimo, es capaz de volver cualquier oración por pasiva con la maestría de un crack de la gramática sin más problemas que los que a aquellos que no le soportamos nos pueda generar su impostura.

¿Habría dado Sánchez las mismas instrucciones de boicotear el final de la Vuelta Ciclista a España si la última etapa hubiese tenido lugar en Barcelona, donde Salvador Illa y Jaume Collboni, ambos militantes socialistas, gobiernan la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente?

Sin ir muy lejos, permítanme que les recuerde como actuó Sánchez hace unas semanas cuando, tras haberse consumado el boicot a la Vuelta Ciclista a España que él mismo alentó, aseguró sentirse muy orgulloso de la respuesta que el pueblo español, "de manera mayoritaria", había dado al genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina; por entonces, dijo: "me posicionó en favor de los manifestantes que, “de forma pacífica” (todos lo vimos), protestaron en Madrid contra la participación de un equipo israelí en la carrera". Lástima que no fuera tan "consecuente" cuando, a sabiendas de que, entonces sí, el pueblo español era muy mayoritariamente contrario a la amnistía, mandó a quien era su mano derecha, Santos Cerdán, a negociar con el prófugo Puigdemont el intercambio de sus votos por la ley que se redactaría "ad hoc" de los insurrectos que proclamaron de manera unilateral la declaración de independencia de Cataluña en octubre de 2017…

Servidor, que también está en contra de la masacre del pueblo palestino por parte de Israel, cree que había y hay otras formas de poner de manifiesto tal posición sin tener que ir en contra de una prueba deportiva en la que se involucran tantos y tantos amantes y profesionales del ciclismo a nivel mundial.

La atrocidad que está teniendo lugar en Gaza debe ser denunciada, siempre de forma pacífica, ante los organismos internacionales que, en razón de sus atribuciones y competencias, puedan hacer algo por evitarla; pero en absoluto debe ser utilizada como herramienta de polarización y arma arrojadiza para provocar disturbios callejeros de marcado carácter sectario programados en clave electoral, que es en lo que se convirtieron las manifestaciones que echaron por tierra los esfuerzos de quienes organizaron la Vuelta y de unos ciclistas cuyo único interés era luchar por el podio en una prueba deportiva que goza de un gran prestigio internacional.

Teniendo claro que tanto el desapego a la verdad como la falta de escrúpulos son dos de las "virtudes" que comparten Sánchez y Trump, termino diciendo que el paralelismo del uno con el otro es lo que hoy me lleva a afirmar que ambos tienen de señores lo que yo de obispo.

¡País!