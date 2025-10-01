Subiendo a Trevinca

Recuerdo la primera vez: era invierno, un día de perros. Eran mis primeras salidas a la alta montaña sanabresa. En medio de la niebla se abrió un pequeño claro y, a través de las nubes, se vislumbró el pináculo final, nevado, de la montaña. Esta imagen debió de impactar en mi memoria, porque siempre la recuerdo así: naturaleza salvaje.

Años después la subí en muchas ocasiones: en invierno, en verano, con esquís; en primavera, entre los neveros que flanquean el río Tera, cuando el aire huele a hierba y a flores silvestres.

Repasando en los archivos de la Agrupación Montañera Zamorana encontré la primera ascensión por parte de los montañeros zamoranos, entre los que se encontraba mi entrañable amigo Pedro Ladoire Cerne, presidente de la Montañera Zamorana en varias legislaturas e indiscutible narrador de la historia del montañismo zamorano.

La narración es detallada y bellísima, no carente de la épica de las primeras exploraciones. Corría el año 1952.

Los tristes acontecimientos de este verano frenaron mis paseos contemplativos por el circo glaciar de las Trevincas, paseos cada vez más cortos; pero unas cuantas veces subo por la Plana para contemplar este santuario salvaje de la montaña sanabresa.

Me creía preparado para lo que posiblemente me iba a encontrar, así que me planté frente al valle del Tera para contemplar la realidad de este desastre ecológico, sin duda el mayor en la vida de estas montañas: el negro infinito, el silencio más absoluto, solo interrumpido por la brisa que levanta polvo de las laderas desnudas, ya sin cobertura vegetal.

Aspiro y espero el regreso del brezo, del piorno y de los lirios silvestres.

Pido, por ello, cordura e inteligencia en el tratamiento de estos espacios únicos para todos nosotros.

Sanabria en la mente y en el corazón.

Evaristo Álvarez Rodríguez