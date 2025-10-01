Redes sociales y política

Parecía que la llegada de las redes a la política sería buena para que los políticos nos tuviesen al tanto de sus programas, propuestas y soluciones ante los problemas que nos afectan, porque lo podrían hacer en tiempo real, lo que presagiaba una mayor libertad para el pueblo en tanto que íbamos a estar más y mejor informados. Sin embargo, esto ha devenido en una mentira que en demasiadas ocasiones acaba siendo un insulto para la inteligencia de esos ciudadanos a los que nos bombardean no con información, sino con chascarrillos, zafiedades e insultos, amén de apropiarse de que ellos saben que la mayoría apoya sus devaneos, eso sí, sin preguntarnos, pero lo sienten cual zahoríes fraudulentos.

Como ya tienen redes, la prensa queda en un convidado de piedra al que en las comparecencias no se permite ni preguntar. Ya no necesitan a los periodistas para trasladar sus proclamas, porque ahora se bastan ellos solos para hacerlo con un móvil en la mano y algunos con dedo de pistolero. Y esto lo hacen absolutamente todos los líderes y sus adláteres de primera línea, porque los demás aún son más patéticos retuiteando la última ingeniosidad sin ingenio del que manda, sin el menor asomo de autocrítica ni de llamada a la calma y la reflexión, seguramente porque, como escribe el novelista Justo Navarro, "los insignificantes siempre están muertos de miedo".

Sigo manteniendo el optimismo y la esperanza en que los políticos de todo signo no consigan polarizarnos ni enfrentarnos con sus proclamas incendiarias

Instagram, Facebook, Twitter (ahora llamado X) y TikTok se han convertido en armas en manos de los políticos, y digo armas, para hacernos constantes llamadas a las barricadas frente a los que no compartan opinión, incluso aunque se haya cambiado la propia hace unos días. Da igual, hay que apoyar el cambio sin fisuras para no ser señalado no ya como contrario, o rival, sino como enemigo a batir. Y llega hasta tal punto el disparate, que las redes han desvirtuado al Congreso, porque el debate está en las redes. El problema es que en las redes no hay debate político, sino afrentas y duelos.

Las redes no pueden ser el medio de comunicación y debate político, no son el espacio en el que hacer comunicados oficiales nacionales e internacionales y, sobre todo, no pueden estar haciendo que la democracia se deteriore cada vez más, porque lo que están haciendo no es ciudadanos más libres, sino más acólitos y más beligerantes. En definitiva, menos dialogantes cuando el diálogo es la base de una democracia con futuro.

Con todo, quizás porque yo he vivido los últimos coletazos de la dictadura, sigo manteniendo el optimismo y la esperanza en que los políticos de todo signo no consigan polarizarnos ni enfrentarnos con sus proclamas incendiarias. Es más, creo que están haciendo el mayor ridículo que puede hacer un personaje público, que es no resistir su propia hemeroteca. Si mi esperanza y optimismo están errados, entonces no nos quedará más remedio que votar al partido que menos gilipolleces publique, lo que no deja de ser triste para un demócrata.