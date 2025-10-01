Sin mundo rural no hay mundo

Volverá este domingo (5 de octubre) a manifestarse el mundo rural en Madrid. La protesta está convocada por 400 plataformas y colectivos de toda España, entre ellos la Coordinadora Rural de Zamora. ¿El objetivo? Protestar contra la especulación y las agresiones al territorio, incidiendo en las macro renovables, macro granjas y minería. Y también, claro, exigir soluciones a la despoblación, la falta de servicios y el mal estado de las infraestructuras. Bien está, aunque habría que afinar más sobre el concepto de macro proyectos, cuestión que, sin duda, divide a quienes viven en los pueblos y que, por tanto, necesita un debate serio alejado del tamiz de las ideologías partidistas.

La Coordinadora Rural de Zamora urge, entre otras medidas, la apertura de la instalación militar de Monte la Reina, la transformación de la N-122 en autovía y más frecuencias —y más racionales— del AVE en la provincia, demanda esta que ya se planteó el pasado sábado en la capital de España gracias a COAG (por cierto queda pendiente definir la hoja de ruta de las nuevas protestas por este oprobio, no se debe desinflar el "espíritu de Sanabria" ni cancelar la rebeldía nacida del desánimo y la desesperación, la que, si cuaja, genera más cambios).

Está bien que el mundo rural proteste —es una obligación— porque tiene más razones que nadie: está abandonado por todos, incluidos partidos políticos, que solo esgrimen la bandera de la demagogia cuando llegan las campañas electorales, pero es ya tiempo de darle la vuelta a la tortilla y en vez de solo denunciar lo que está ocurriendo, hay que exigir. Esto es, el ámbito rural debe reivindicar lo que aporta, incluso ahora cuando se está quedando sin gente ni nadie que le escriba.

¿Quién descontamina en el mundo? ¿De quiénes son la mayoría de los árboles que se queman? ¿Por qué si hay un mercado de emisiones de carbono no lo hay de aquello que lo "secuestra"? ¿Por qué si se paga por contaminar no se cobra por descontaminar? ¿Acaso perciben algo aquellos, los que viven en el ámbito rural, por alimentar a la fauna salvaje, que está protegida por el Estado, o sea que es de todos, pero solo le dan de comer unos pocos a cambio de nada, peor, a costa de su hacienda? ¿Acaso perciben una gratificación quienes hacen posible que millones de personas de las ciudades puedan trasladarse al ámbito rural para oxigenarse? ¿Dónde se genera la energía que se consume en el mundo?

Hay muchas más preguntas. Propongo que las que figuran en el párrafo anterior y las que vayan saliendo sobre la marcha se incluyan en la tabla reivindicativa de las 400 plataformas que convocan la manifestación del domingo en Madrid. Sin mundo rural no hay mundo.