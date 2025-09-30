De Ramón Álvarez en el bicentenario de su nacimiento

Durante muchos años el alumbrado del antiguo Corral de Comedias zamorano, hoy Teatro Principal, planteó problemas de todo tipo.

No iluminaba lo suficiente. El aceite que con frecuencia caía sobre los espectadores era causa de protestas y en los meses duros se helaba. Las paredes estaban ahumadas. Las pinturas, ennegrecidas, y la combustión de las velas de sebo volvía el aire irrespirable. Por si esto no bastara, las cuatro vidrieras a través de las cuales la claridad natural llegaba al patio estaban a punto de venirse abajo y durante los inviernos el frío en el interior era insoportable. El agua y el viento habían hecho buen trabajo, sin duda.

Tenía entonces el Teatro, en el año 1.845, ocho candilejas con sus correspondientes mecheros situadas sobre el escenario y una araña en el centro con docena y media de candeleros.

Por dar salida al humo y al hollín se optó por abrir una linterna en el cielo raso del patio. Se trataba de un círculo ventilado con varias ventanillas y una cúpula cerrada de la que colgaba la cuerda de la lucerna. Por otra parte, para evitar el continuo derrame de aceite sobre los espectadores, se ideó un artilugio de dieciocho cilindros, uno para cada quinqué de la araña, por los que discurría el líquido vertido hasta un vaso grande.

Urgía buscar soluciones a tanto problema y en este sentido el Ayuntamiento de Zamora en el año 1851 nombra Alumbrador de la Casa del Teatro a un joven de veintiséis años. Ha nacido en Coreses, un pequeño asentamiento cercano a la ciudad, es de familia humilde y apenas tiene estudios pero quienes le conocen hablan de él excelencias como artesano. Dicen que es intuitivo, que tiene imaginación y fuerza.

La elección fue un acierto del Consistorio. El recién llegado revoluciona de inmediato los sistemas lumínicos del Teatro y reemplaza los faroles comunes por los de reverbero consiguiendo así mayor luminosidad. Las luminarias sustituidas fueron siete. Tuvieron un coste de mil ochenta y cinco reales, cifra importante, pero el Ayuntamiento quedó tan satisfecho que en acta fechada el 27- 12- 1851 hizo constar el buen trabajo del joven.

Se llamaba Ramón Álvarez Prieto y muchos años después, ¡quién lo hubiera podido imaginar, entonces!, acabaría convertido en imaginero, uno de los más grandes. Sus tallas, en su mayoría de madera, reflejaban los gustos de la época y conectaban perfectamente con la emotividad de las clases populares hasta el punto de provocar auténticos estallidos de pasión al paso de las procesiones de la Semana Santa. Forman parte de los llamados "pasos", esas manifestaciones ingenuas de la religiosidad de un pueblo primitivo que por más que hayan sido relegadas por la crítica al ámbito provincial suponen una aportación incuestionable al ritual litúrgico católico.

A partir de 1859 don Ramón impartió clases de dibujo en la Real Sociedad Económica de Zamora y fueron muchos los que recibieron sus enseñanzas. Entre otros, los paisanos Eduardo Barrón, Aurelio de la Iglesia o Miguel Torija. Todos ellos, artistas con fuerte personalidad, hicieron una gran obra, sin embargo, parece que no reúne las condiciones necesarias o los méritos suficientes como para ser considerada una escuela artística propia. Eso, al menos, es lo que dicen quienes entienden de esto, pero esa es otra historia... la de los imagineros zamoranos. Ya habrá tiempo algún día de contarla.