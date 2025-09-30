Pedro Sánchez y la cesta de la compra: ¿Nos está poniendo a dieta?

¿Qué más puede subir con el Gobierno de Pedro Sánchez? Aunque el presidente del Gobierno nos sigue machacando en muchas de sus intervenciones públicas con el mantra de que la economía española va como un cohete, esto choca con la elevada deuda y déficit público de España, la inflación, el desempleo estructural o la falta de fuerza de nuestro sector primario.

La realidad es que los alimentos se han encarecido en España un 34% desde finales de 2019, según el Banco Central Europeo. Una cifra demoledora que refleja cómo, en apenas unos años, llenar la nevera se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchas familias que centra uno de los mayores gastos de cada mes.

Ese incremento acumulado golpea con especial dureza a los zamoranos y a los españoles, aunque en Zamora tenemos muchos supermercados y pequeñas tiendas de alimentación, vemos como nuestros ahorros se evaporan en la compra diaria.

La información de esta semana es la siguiente: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a poner cifras a lo que es ya una evidencia insoportable, la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5% en el último año, con productos en niveles récord. El café se ha disparado un 54,1%, los plátanos un 35,9% y los limones un 33%. En total, los alimentos cuestan un 34,7% más que hace apenas dos años, el precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, al tiempo que las carnes lo han hecho en un 7% y los pescados en un 3,4% y un 61% de los productos que componen la cesta OCU ha subido de precio. ¡Qué barbaridad! Ya no se puede tomar uno ni un cafetito en la seguridad de su casa.

En resumen, la cesta de la compra, esa actividad cotidiana que antes se hacía con normalidad, se ha convertido en una actividad que da miedo y nos provoca ansiedad a todos.

Esto amenaza con acabar con nuestros pequeños ahorros, con nuestras únicas vacaciones anuales o con ese capricho puntual que era un desahogo vital.

En estos 7 años de Gobierno de Pedro Sánchez todo ha subido, comprar una vivienda es imposible, los carburantes vuelven a subir, la electricidad sube, la ropa sube… y los sueldos de los zamoranos y los españoles no lo hacen al mismo ritmo, ¡todo está imposible!

Ponernos a dieta nosotros mismos y a todas las personas de nuestro hogar es una opción para gastar menos mensualmente en la cesta de la compra. Y no hablemos si queremos tener una alimentación sana e intentamos llevarnos a casa algo de carne, un pescado de los baratos y algo de fruta, la cuenta se eleva por encima de los cien euros cada vez que compramos. Y claro, así, las familias reducen el consumo de alimentos básicos, los pensionistas ven cómo cada mes su pensión cunde menos y los trabajadores comprueban que sus nóminas no llegan para lo esencial. Zamoranos y españoles se empobrecen, y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue enredado en su auto propaganda y en llevarse el dinero de nuestros impuestos para pagar deudas contraídas con los independentistas y con sus socios de gobierno; por no hablar de otras cosas que sí mantienen ocupado y preocupado al presidente Sánchez, como es el futuro judicial al que se enfrenta su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.

Llenar la cesta de la compra en la España de Pedro Sánchez se ha convertido en un suplicio

Seguro que el presidente en estos 7 años nunca ha tenido que llenar la cesta de la compra para su familia porque seguro que se habría aplicado más en aliviarlo.

Y es que, con este Gobierno, donde su prioridad no son las personas o la economía, son otras bien distintas que todos conocemos, no hay buenas noticias para nuestro bolsillo en el corto y medio plazo. Esto es lo que siempre ocurre cuando gobierna el PSOE, ellos gastan sin control, machacan la economía y luego que vengan los siguientes a arreglarlo.

España se sitúa ya como el cuarto país con mayor tasa de pobreza y exclusión en la UE, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Indicadores básicos como la ingesta de proteína al menos cada dos días dejan de cumplirse, y aumenta el número de hogares que no pueden mantener una dieta saludable desde que Pedro Sánchez y sus socios mandan en el Gobierno. Para los zamoranos hasta el simple hecho de permitirse una tarde de ocio con la pareja o los hijos se convierte en un lujo inalcanzable.

Y conviene recordar lo que advirtió Margaret Thatcher: "El problema del socialismo es que, al final, se acaba el dinero de los demás". Hoy en España esa frase se cumple palabra por palabra: el Gobierno de Sánchez gasta y derrocha en lo superfluo mientras los zamoranos y los españoles no pueden ni llenar la nevera.

En conclusión, llenar la cesta de la compra en la España de Pedro Sánchez se ha convertido en un suplicio. A los zamoranos, que tenemos una gran huerta, productos y alimentos de primera calidad con 17 figuras de calidad bajo la marca "Alimentos de Zamora", casi nos vemos obligados a ponernos a dieta o a comer solo a base de patatas, arroz, huevos, pollo o zanahorias, los productos más baratos, porque de lo contrario no llegamos a fin de mes. En estos 7 largos años no hemos tenido un presidente que haga nada para solucionarlo porque solo ha estado atrapado en su propaganda y en sus pactos políticos, mientras las familias zamoranas y españolas soportan las consecuencias de su nefasta gestión económica.