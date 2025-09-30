Juventud equivocada y ofensiva

Duele oír y leer lo que las y los jóvenes de este país, no todos, dicen de sus mayores, incluidos sus padres y abuelos, a los que culpan de no haber sabido luchar por la libertad, por un mundo mejor, por habernos reprimido y por ello no facilitarles el camino a ellos que se ven privados de cumplir sus sueños y sus ansias de libertad. Nos culpan de no tener fácil su camino en la vida, de falta de medios, etc. Además de desagradecidos, son desconocedores de la historia, bien por ignorancia o por su comodidad de ignorarla, ya que eran tiempos en los que no era fácil abrirse camino, nunca lo fue, salvo algunos privilegiados. Hubo que luchar por nosotros y los descendientes con los medios que cada cual disponía, nadie nos regaló nada y tampoco nada reprochamos a nuestros mayores que lo tuvieron peor. Nunca nuestra juventud tuvo tantas ayudas y facilidades para abrirse camino como las que tienen ahora, y encima no solo se quejan, sino que nos culpan de forma injusta.

Cuánta ignorancia muestran. Todos debemos luchar por mejorar, por supuesto, pero en nuestra época fue más complicado y aun así se consiguieron muchas mejoras, ahora os toca a vosotros. Y saber que nuestras pensiones no son un regalo, han sido cotizadas desde incluso los 13 y 14 años. No seáis injustos con los mayores, pelearlo ante quienes supuestamente nos dirigen y gobiernan.

Ángel Santamaría Castro