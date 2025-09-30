Me voy, vuelvo, y todo sigue igual. Nada ha cambiado para bien. Y eso a pesar de los esfuerzos de quienes procuran la concordia y la paz entre los hombres. No me atrevo a decir entre los seres humanos porque muchos, a veces, pierden en el camino la "H" de humanos. Mientras el foco mundial se pone en Palestina, no digo que no falte razón, en Nigeria y otros países del África negra sistemáticamente se quema a cientos de cristianos sin que nadie se rasgue las vestiduras. Tengo ante mí una foto que me horripila. Cientos de cuerpos convertidos en carbón, abrasados, tendidos sobre el barro de las calles sin asfaltar. Para ellos no hay "flotilla", ni espacio en las noticias. Nadie clama al cielo. Nadie se mesa el cabello.

Me voy, vuelvo y compruebo que mientras los de siempre, los que se quedan en la superficie, los que defienden su interés, que no el interés común, se ocupan y preocupan de que en España no haya "brotes" de islamofobia, si acaso de antisemitismo, eso vende y cotiza, en esta España de nuestros pecados se produce una constante hispanofobia, por parte de los que nos rechazan, retiran nuestra bandera, nos insultan y si pudieran eliminarnos del mapa, lo harían encantados, como habitualmente hace, en el propio Congreso de los Diputados, la Míriam Nogueras, la estirada portavoz de Junts en la Cámara Baja. No hay nadie con la suficiente autoridad para pararle los pies.

Las alas que se les ha dado a los del odio separatista han conducido irremediablemente a que el Ayuntamiento socialista de Barcelona endurezca las normas para poder sancionar el uso del castellano en los comercios. Se puede hablar, sin problemas, en cualquier otro idioma, incluido el árabe, mientras no se pronuncie una sola palabra en castellano. Como usted comprenderá, me preocupa la creciente hispanofobia que alcanza Cataluña frente a la exigua islamofobia del resto de España. Hablar y rotular en castellano conllevará duras sanciones. ¡Y Sánchez preocupado porque en las empresas españolas se hable catalán! ¡Teni collons la cosa! El Ayuntamiento de Barcelona se suma así a las campañas lingüísticas de la Generalidad que gobierna un tal Salvador Illa, el mismo que apostataba de estas cuestiones.

Me voy, vuelvo y nada ha cambiado. Qué pena. Y los españoles, narcotizados y sin capacidad de reacción