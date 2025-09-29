Las minorías del mal

Sentí infinita veneración, infinita lástima (El Aleph, Borges).

Borges en el extraordinario cuento El Aleph escribe esa maravillosa elipsis que podría aplicarse perfectamente a la humanidad en general y a la actual en particular, a ese "laboratorio de un mundo sin derechos" que Jean-Pierre Filiu tras pasar un mes y medio en Gaza, aplica a Gaza en su libro "Un historiador en Gaza".

Esa crueldad y maldad de unos pocos dirigentes en el poder, actualmente, las representa siniestramente el triunvirato de Netanyahu, Putin y Trump, aunque también se les podría añadir Maduro, los ejércitos rivales en Sudán, los talibanes en Afganistán y unos cuantos más. Y uno no puede dejar de hacerse unas cuantas preguntas acuciantes; ¿Cómo puede el mundo actual no llegar a encontrar algún tipo de solución ante una violación flagrante y sistemática del Derecho Internacional en Gaza, Ucrania, Afganistán o Sudán? ¿Cómo sobrellevar esa crueldad, dolor, pena, rabia e impotencia sin límites que vemos en los medios de comunicación todos los días y no dejar de percibir hasta dónde son capaces de llegar esos tiranos para vergüenza del resto de los humanos? ¿Cómo seguir con nuestras vidas de cada día y no dejar de pensar qué podemos hacer los demás para detener semejantes injusticias?

En pleno siglo XXI la humanidad actual no es capaz de detener esos bombardeos, asesinatos de mujeres y niños, la hambruna y el dolor inmenso en Gaza, la crueldad e injusticia hacia mujeres y niñas sin ningún derecho en Afganistán, la extrema pobreza en Sudan o Venezuela debido a unos pocos dictadores al frente de sus Gobiernos poderosos.

Pero si se mira y analiza la historia de la humanidad en sus diferentes siglos, de Oriente a Poniente, del Este al Oeste, de Norte a Sur, uno llega a la increíble y extraña conclusión de que casi siempre han sido unos pocos los causantes de los mayores males de todos los demás – háblese de guerras, dictaduras, revoluciones impulsadas por alguno o unos pocos, tomas de poder o simplemente de tiempos convulsos como los actuales. Uno no puede dejar de constatar que esas minorías en el poder, ya sea de un país, estado, nación, gobierno o ejército, ya sea de uno u otro régimen político, son los que a menudo quiebran el Derecho Internacional sabiamente establecido como uno de los pilares fundamentales de la humanidad.

¿Cómo puede el mundo actual no llegar a encontrar algún tipo de solución ante una violación flagrante y sistemática del Derecho Internacional en Gaza, Ucrania, Afganistán o Sudán?

Por ello, la gran cuestión para esa inmensa mayoría de ciudadanos y países a favor de que el Derecho Internacional y la Justicia prevalezcan frente a esa ínfima minoría de tiranos es ¿cómo es posible que esa mayoría no se haya dotado todavía de mecanismos válidos, pacíficos, legales y eficientes para poder hacer frente e invalidar de una vez por todas a esa minoría despiadada y asesina?

No obstante, a pesar de los pesares, actualmente están apareciendo algunos rayos de luz en nuestro horizonte como humanidad: ante el genocidio de Gaza que sin duda representa en el presente el cenit de la barbarie humana, está surgiendo una ingente mayoría de ciudadanos del mundo que cada vez manifiestan más su empatía y un profundo rechazo a esas Minorías del Mal que asolan el mundo actual con esos crímenes de guerra y crueldades que jamás pensábamos que iban a volver a pasar, pero que al mismo tiempo se sienten impotentes de frenarlos.

Si a ese movimiento ciudadano de empatía profunda le sumamos esa mayoría de países representados en la ONU que desean acabar al menos con el genocidio de Gaza, resultaría muy fructuoso que fuéramos capaces de aprovechar esa coyuntura favorable y rebelarnos al menos contra una de las causas de estos males que dificultan la lucha contra esas barbaries. Me estoy refiriendo a uno de los organismos garantes del Derecho Internacional, la ONU, que ya nació viciada desde sus comienzos en su constitución y estructura, y que siempre ha permanecido por ende secuestrada por así decirlo por el derecho de veto de uno u otro miembro del Consejo de Seguridad de dicho organismo – ese poder concentrado y vinculante de los grandes gobiernos con ese derecho a veto de los cinco y los Estados de turno –, invalidando prácticamente el alcance y poder de la ONU y por ende de La Corte Penal Internacional, organismos creados precisamente para salvaguardar esa suerte de justicia universal. ¿Acaso no habría que comenzar por abolir de una vez por todas esos "privilegios" de los cinco en nombre de la gran mayoría? ¿Acaso no deberían ser todos los países iguales en el voto sin que hubiera distinción alguna entre todos los países representados en ese organismo?

Deberíamos aprovechar esa empatía humana presente capaz de enfrentarse a ese triunvirato de la crueldad y el Mal, sin la cual una sociedad va camino de la barbarie, como ya escribió Hanna Arendt.

Al menos, permítaseme soñar un mundo mejor.