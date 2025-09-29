Un cumpleaños de campanillas

En realidad fue un cumpleaños de campanas y, además, de gloria, tratándose como se trataba del cumpleaños de don Enrique Prieto Nieto, Campanero Mayor, título que honra permanentemente. Don Enrique vino a Zamora, a su localidad natal, Moreruela de los Infanzones, a celebrar por todo lo alto su 96 cumpleaños, se dice pronto. 96 años bien llevados. 96 años de vivencias, de alegrías y de alguna que otra pena de esas que a todos se nos cruzan en el camino, penas que con fe y voluntad se superan.

En Moreruela fue todo un acontecimiento. No es para menos. Don Enrique es un hombre singular, chiquito de estatura pero grande de corazón. Un hombre que se ha hecho a sí mismo y que de la nada, no sin esfuerzo, con el tesón de los valientes, fundó su propio imperio. En la construcción es todo un referente. Hasta tal punto es así que incluso estuvieron presentes en el evento y en representación del alcalde de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, donde ahora reside, dos ediles en cuyos rostros se notaba claramente el aprecio que sienten por este zamorano de Moreruela que hizo realidad su sueño.

Don Enrique es un zamorano de premio. Además de ser un gran embajador de nuestra tierra y de haber construido un imperio, ha ayudado a infinidad de zamoranos de aquí y de allá, a encontrar su horizonte en Madrid, en sus empresas. El paisaje le tira mucho pero más todavía el paisanaje. Convertirse en un magnate no ha debido ser cosa fácil, pero lo ha conseguido. A sus 96 años sigue trabajando casi, casi como el primer día. "Hacienda tu amo te vea y si no que te venda", dice el viejo refrán, y don Enrique lo cumple a rajatabla. Siempre rodeado de su familia que, literalmente, le adora.

Tengo para mi que el homenajeado debió acabar la jornada del domingo agotado. Dio besos y abrazos por doquier. Todo el mundo quería abrazarle, besarle, hablar con él e incluso cantarle, como hizo la genial Rosi, con un "Te he de querer mientras viva" que supo a poco. Don Enrique es de los que se hace querer y de esas personas que no se olvidan fácilmente porque cuenta con un don que no todo el mundo posee: es entrañable.

Una y mil veces, ¡Felicidades don Enrique! Y que cumpla muchos más.