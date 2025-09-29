"Hora de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años". Miguel de Cervantes.

En el tiempo veraniego, en general, las personas que aún permanecen en activo, disponen de mayor "tiempo libre" y, estimo conveniente, y aconsejo dediquen algo del mismo a la lectura que, siempre es fuente de cultura.

El día pasado, hablando en el paseo, después de haber tomado café, sin prisa, surgió el tema de la cultura en general y recuerdo que comenté que, recientemente, había leído que, el juez de Menores de Granada, recomendaba volver a escribir a mano, a los dictados y a las lecturas en voz alta en las escuelas y agregaba, si recuperamos esa forma de enseñar reduciremos las faltas de ortografía y manifestaba que estaba totalmente de acuerdo con tales manifestaciones, porque era lo que yo había vivido.

Cuando me dispongo a escribir estas líneas estoy escuchando un cd, del grupo vocal Alollano, del director Miguel Manzano, y a continuación, he escuchado Antología Personal, de León Felipe, dos zamoranos cultos, que bien merece la pena recordar siempre.

Sobre la cultura y la escuela, con mayúsculas, he escrito varias columnas en La Opinión, y para refrescar la memoria, sobre la mesa, he colocado varios libros, todos ellos, relacionados con el magisterio, tales como "Las Misiones Pedagógicas", "Las maestras de la república", "Justa Freiere o la pasión de educar", "La depuración franquista del magisterio nacional en el norte de Zamora, 1936 -1943".

Escribió D. Manuel Cossío, 1882, "¿Dónde, si no es en la escuela, podrá enterarse el niño, con fundamento de sus derechos naturales, de sus derechos como ciudadano, del régimen de los poderes públicos en su patria, y por dónde, si no es por este camino, ha de llegar algún día a ejercer aquellos derechos con conciencia, a estimare a sí propio, y a dejar de ser un ciego instrumento, como lo es ahora, en las manos de cualquier intrigante que los explota para alcanzar sus fines?".

Nunca dejaré de hacer especial hincapié en la necesidad de leer y adquirir cultura, de ahí la importancia de la escuela y la formación de los maestros para saber transmitir conocimientos y formación a los alumnos, creando en ellos inquietud por el saber, que es el motor para llevar a efecto una transformación social y cultural y crear personas libres, con criterios propios.

Nunca hemos de olvidar el esfuerzo de maestr@s comprometidos, que participaron en la modernización de la enseñanza con la finalidad de hacer personas formadas y libres, porque no olvidemos las frases que dicen: "Dale un poco de poder a la ignorancia y se convertirá en prepotencia".

"El ignorante afirma, el sabio calla y reflexiona" Aristóteles.

Para concluir cito la frase de Mark Twain: "Nunca discutas con un ignorante, te rebajará a su nivel y te ganará por su experiencia".

Es tiempo de leer.

Pedro Bécares de Lera