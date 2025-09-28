Monárquicos de quita y pon

Muchos monárquicos, de los convencidos, oiga, se han enfadado con el rey por su discurso en la Asamblea General de la ONU. Se ve que, estos días, son más de Netanyahu que de Felipe VI con todo lo que ello significa. Más de 65.000 muertos (unos 22.000 niños indefensos) no parecen suficientes para criticar los bombardeos criminales de Israel si en el otro platillo de la balanza se coloca la ofensiva contra Pedro Sánchez. De eso se trata, aunque lo de Gaza sea una salvajada teñida de sangre y dolor. Y como las palabras del rey se parecen muchos a las del presidente del Gobierno (y a las de muchísimos más mandatarios de todo el mundo), pues, leña al manzano. Y eso que el monarca español no usó, deliberadamente, el vocablo "genocidio", pero sí habló de "masacre" y de "actos aberrantes" en Gaza.

Leo que fue el propio rey el que eliminó el término "genocidio" para evitar más divisiones entre los partidos españoles ya que una parte del PP, Feijóo incluido, se opone a calificar de genocidio lo que está sucediendo en la franja palestina. Y digo "una parte" porque el jueves, un día después de la intervención de Felipe VI, Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, sí decía "genocidio" con todas las letras y, a pesar de ser andaluz, sin comerse ni una. Sin embargo, la presidenta madrileña, a la que ya llaman Israel Díaz Ayuso, opina todo lo contrario y hasta se entrevistó con la encargada de negocios de la embajada israelí en España a las pocas horas de la alocución del rey en Nueva York. Para que se entere don Alberto de quién marca en España el rumbo liberal-conservador o como queramos llamarlo.

Una cosa es censurar las acciones de Hamas y otra muy distinta permanecer indiferente o no criticar con firmeza las represalias indiscriminadas de Netanyahu. ¿Oponerse a lo que está perpetrando Israel es anti no sé cuantas cosas? Pues, no

¿Y qué dijo Felipe VI para que monárquicos militantes, gentes bien pensantes, de orden, hayan torcido el morro? Además de hablar de "masacre", reproduzco uno de los párrafos más significativos: "No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas y lugares de refugio; ante tanta muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas…¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional".

Es muy difícil no estar de acuerdo con estas palabras. Y así lo reflejan algunas de las encuestas. La mayoría de la población española rechaza lo que está sucediendo en Gaza, al igual que estuvo, y está, en contra de los atentados terroristas de Hamas, grupo, no lo olvidemos, creado e impulsado por los gobiernos hebreos para frenar la influencia de la Autoridad Nacional Palestina. Pero una cosa es censurar las acciones de Hamas y otra muy distinta permanecer indiferente o no criticar con firmeza las represalias indiscriminadas de Netanyahu. ¿Oponerse a lo que está perpetrando Israel es anti no sé cuantas cosas? Pues, no. También lo aseguró Felipe VI en la ONU. Tras defender "desde siempre" la legitimidad del Estado de Israel, el rey indicó que "España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes". "Cuando hablamos al pueblo de Israel-añadió- estamos hablando a un pueblo de hermanos. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso, clamamos, imploramos, exigimos detengan esta masacre… No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de la historia".

¿Qué hay en estas palabras que tanto parecen haber molestado a gentes del PP, de Vox y a monárquicos de toda la vida? Parece claro: arrearle estopa al presidente del Gobierno y acusarle de manejar al rey. Escuchen si no al eurodiputado de Vox Hermann Tertsch: "Le ha colocado el felón de Pedro Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona". Y circulan por ahí mensajes aun más duros e insultos irreproducibles. Y muchos son de los que dicen defender la libertad de expresión. "País", que diría Forges.