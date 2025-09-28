Ni jueces ni jurado

Cuando en 1995 el ministro socialista Juan Alberto Belloch instauró los juicios con jurado para determinados delitos, el argumento fundamental del PSOE a favor fue que el jurado suponía "la afirmación rotunda de la voluntad política de profundizar en nuestros ideales democráticos".

Durante treinta años, cientos de casos se han sometido al dictamen del jurado sin grandes escándalos, especiales polémicas, ni propuesta alguna para su eliminación, por parte del partido socialista o resto de fuerzas políticas de izquierdas. Ha bastado, no obstante, que el juez competente, en aplicación de la ley, haya avisado de la posibilidad de que Begoña Gómez sea enjuiciada bajo tal modalidad, para que se abran las compuertas del cielo y todo el progresío patrio cargue contra el jurado. Lejos de verlo como una forma de liberar a la esposa del presidente del Gobierno de la presión injusta de los jueces -lawfare lo llaman ahora, que así suena mucho más peligroso-, se acojonan por dos razones, no precisamente muy de fondo.

Dicen que más del 90% de los juicios con jurado terminan en veredicto de culpabilidad. Olvidan, conscientemente, es decir tratan de engañar, que precisamente por existir una primera fase de instrucción, básicamente investigación sobre los indicios existentes, solo aquellos asuntos que cuentan con indicios y pruebas de peso llegan a la fase del juicio, mientras que el resto son archivados antes de ese momento.

La segunda, que dado que el jurado se elige por sorteo entre los ciudadanos -de Madrid en este caso- y dado que en las urnas mayoritariamente han votado a los partidos que no son de izquierdas (ignorando que más que por votar a ningún partido el grupo mayoritario de ciudadanos opta por la abstención), esto conlleva un sesgo ideológico en su formación que en 30 años no habían ni siquiera intuido.

Así pues, no es que lo les valgan los jueces ni los ciudadanos. Lo que no les vale es que a ellos se les juzgue o, de hacerse, que no puedan ellos mismos elegir a quien haya de absolverlos. En definitiva, que ¿para qué les sirve gobernar si no pueden hacer lo que les dé la gana?

www.elespejodetinta.com