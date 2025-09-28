Hola, ¿qué tal estamos?

El profesor entró en el aula, cogió la tiza y escribió en la pizarra, con letras gigantes, una sola palabra: ¡Hola! A continuación, y un poco más abajo, dibujó tres cuadrados, simulando tres pequeñas viñetas con varios rostros en su interior. En la primera se representaba la alegría, en la segunda aparecía la tristeza y en la última se simbolizaba la indiferencia. Cuando dejó la tiza, giró la cabeza hacia los estudiantes para observar sus rostros con atención. Las caras de extrañeza y confusión lo decían todo: "¿Pero qué carajo estará escribiendo en la pizarra?", le soltó uno, por lo bajo, a quien tenía a su lado. Y la respuesta de la compañera, que el docente también escuchó, no le sorprendió: "Espera y calla, que esto se está poniendo muy emocionante". Y efectivamente, se puso muy interesante. El profesor ya se había comunicado con los estudiantes sin los saludos habituales. Aunque no entendieran casi nada, estaba claro que los había saludado con un simple "¡Hola!" y que, con las tres viñetas y los tres rostros, se había interesado por conocer sus estados de ánimo. ¿Se imaginan lo que sigue a continuación? Láncense a la piscina sin miedo, que tiene agua.

Si alguien ha deducido que el docente era mudo, se equivoca. Los estudiantes pudieron confirmar que, tras unos minutos en silencio, sí, en completo silencio, comunicándose simplemente con gestos y miradas, el docente se puso a hablar como un lorito. Me lo contó uno de los chavales que había asistido a la presentación de una asignatura en una de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. No facilitaré el nombre del informante porque prometí no hacerlo, aunque el chaval escuchó de mis labios que esta historia sería compartida hoy en la columna que están leyendo. Bueno, el caso es que el profesor no era mudo ni sordo. Entonces, ¿a cuento de qué venían el saludo de una sola palabra y los tres rostros diseñados en la pizarra? ¿Y los silencios tan prolongados? Estaba claro: el docente estaba haciendo un experimento con unos estudiantes que rondaban los veinte años. Quería conocer las reacciones del alumnado ante la hipotética presencia de un docente mudo en el aula. El ensayo formaba parte de un proyecto de innovación docente que se había puesto en marcha en varias titulaciones durante los últimos cursos.

Tras escucharlo, imaginé cómo hubiera reaccionado yo mismo ante una situación similar. ¿Qué hubiera pensado de Amando de Miguel, de Luz Morán, de Benjamín García Sanz, de José Jiménez Blanco y de tantos docentes que compartieron sus enseñanzas con este escribiente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid? Es una cuestión que me lleva rondando la cabeza desde el miércoles, cuando el estudiante mencionado compartió lo que han leído. Yo me interesé por conocer lo que llegó después, es decir, por cómo explicó el docente en el aula los objetivos del experimento y, muy especialmente, por averiguar las reacciones del alumnado una vez que adivinaron el trasfondo de lo que habían vivido. Pues bien, me quedo con una de las reacciones: "Profesor, me ha encantado el experimento. Todos los días nos estamos comunicando con palabras escritas o emoticonos a través de las redes sociales y nos entendemos perfectamente. Por no hablar de la enseñanza a distancia". Tras escucharlo, me quedé casi mudo. Nunca sospeché que un estudiante fuera tan claro y directo. Y aquí sigo, rumiando las lecciones de un experimento tan especial.