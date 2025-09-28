Un escaparate del orgullo por Zamora

Foto de familia de los galardonados y las autoridades / Jose Luis Fernández

La provincia está necesitada de inyecciones de ánimo y festejar lo mucho y bueno que tiene. De ahí que cualquier exaltación de zamoranismo se perciba como el mayor de los regalos. Más de 1.500 personas se volvieron a dar cita el viernes en los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. Unos galardones que suscitan un amplio consenso social y político porque ensalzan valores arraigados en esta tierra, una pequeña gran muestra de lo que es Zamora y sus gentes, pero en la que no faltan las claras reivindicaciones, como la celeridad en proyectos como el campamento militar de Monte la Reina o el desdoblamiento de la A-11 hasta Portugal.

En esta vigésima octava edición de los premios, el Zamorano del Año ha recaído en la Guardia Civil, que el ejercicio pasado cumplió 180 años de historia y cuyo trabajo se desarrolla de forma intensa en la amplia y dispersa Zamora rural con un despliegue de más de 700 agentes. En todos los pueblos de la geografía provincial la Guardia Civil es sinónimo de seguridad y de esa compañía cercana que tanto anhelan en los núcleos más azotados por la despoblación. Lo sabe bien el teniente coronel Héctor David Pulido, quien no escatimó palabras de elogio hacia una extensa ciudadanía con la que la Benemérita convive todos los días del año.

La entidad financiera se ha comprometido a lanzar una campaña nacional de promoción de las zonas afectadas por los incendios del último mes de agosto

El Zamorano Ilustre ha ido a parar a la periodista zamorana Lucía Méndez, "una de las voces más influyentes del periodismo español", a la que su gran trayectoria profesional no ha hecho olvidar sus orígenes zamoranos. Nacida en Palacios de Sanabria y convertida en una gran analista política, aprovecha los altavoces de prensa, radio y televisión para poner sobre la mesa de actualidad problemas de su provincia natal, como la supresión de las paradas matinales del AVE en Otero.

El Banco de Alimentos de Zamora se ha hecho con el Premio Valores Humanos como ejemplo de solidaridad y humanidad al garantizar la dieta digna de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Prueba de ello es la distribución en un solo año a más de 3.100 zamoranos de 205.000 kilos de alimentos a través de 41 entidades colaboradoras.

El Premio Mundo Rural ha sido para los Pendones de Fariza, una fiesta popular declarada de interés turístico regional que une a vecinos de ocho pueblos sayagueses. Los pendones, de hasta nueve metros de altura, son símbolo de identidad y orgullo comunitario y la fiesta del primer domingo de junio en la que salen es una romería que tiene sus raíces en la Edad Media.

El Premio Cultural de la Fundación Caja Rural, por su parte, se ha concedido a la Capa Alistana representada por la asociación para la promoción y el estudio de esa prenda de vestir tradicional, que cada año organiza una jornada de exaltación de esa capa de lana de color pardo.

Por último, el Premio Deportivo ha sido para el presidente del CB Zamora Gerardo Hernández de Luz, quien ha hecho del baloncesto su forma de vida y que "con tesón y trabajo ha contribuido a situar a Zamora en el mapa del deporte nacional".

Todos ellos unos galardones que calan en la sociedad zamorana al colocar el foco en el tesón, el amor por la tierra, el compromiso o las tradiciones. Personas y colectivos que llevan la provincia como bandera. Y de la mano de este homenaje, las cuentas pendientes con una provincia que no se resigna a perder oportunidades de futuro, como ayer mismo corroboraban los cientos de personas que se manifestaron ante la sede central de Renfe en Madrid para exigir que se restablezcan las frecuencias matinales de alta velocidad en Otero de Sanabria, la única estación que existe en la comarca y que desde el mes de junio ha quedado más aislada.

Cipriano García y Nicanor Santos, director general y presiente de Caja Rural, aprovecharon el nutrido auditorio para reclamar la agilización de trámites en los proyectos e infraestructuras aún en desarrollo para vertebrar el territorio y fijar población. La entidad financiera se ha comprometido, además, a lanzar una campaña nacional de promoción de las zonas afectadas por los incendios del último mes de agosto y contribuir con ello a su desarrollo turístico y económico. Todo esfuerzo es bienvenido y ojalá el efecto resulte contagioso.