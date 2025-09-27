Son ganas de fastidiar

Cuando esto escribo ya se habla de freno y marcha atrás en el absurdo asunto de atender los negocios patrios en catalán. Una de las muchas absurdeces con la que nos hemos tenido que desayunar en los últimos tiempos, plagados de absurdeces, desatinos, torpezas y pifias gubernamentales, en función de los antojos de Puigdemont. Si Puigdemont pide la luna, no hay que correr hasta Washington para pedir un cohete a Trump (según están las cosas) para bajársela de inmediato. A ver cuándo se entera Sánchez que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.

La patronal no podía permanecer callada. El Gobierno la está atizando constantemente, cuántas veces de la mano de Yolanda Díaz. Opino igual que los señores que tienen abiertos sus negocios para propiciar puestos de trabajo: la exigencia del catalán "Es un atentado a la libertad de empresa". La verdad es que de libertades andamos como andamos, a trancas y barrancas.

Con toda la razón del mundo, el vicepresidente primero de la patronal ha asegurado que, de nuevo, no se cuenta con las empresas sobre una medida que considera "ridícula" y "electoral". Medida que, para más regodeo añadiría más costes. Y no están las cosas para añadidos. Bastante nos suben la luz, hasta el punto de situar a España como el país con el precio más alto. Precio que repercute, única y exclusivamente, en el bolsillo de los consumidores.

Este Gobierno no piensa. Actúa a lo loco. No se ha parado a pensar que obligar al uso de las lenguas cooficiales supondría una subida del 1,5% de los costes laborales para una empresa de 250 trabajadores. Coincido con el vicepresidente primero de la patronal en que este Gobierno "busca problemas donde no los hay, pero no se resuelven los que afectan a los ciudadanos". El caso es desbaratarlo todo. Con estas y otras ridiculeces están llamando a la rebelión. Seguro que esa algarada no estaría jaleada por el presidente del Gobierno, como si jaleó los disturbios de la Vuelta Ciclista. Y eso que, apueste lo que quiera, los rebelados serían miembros "de un pueblo como el español que se moviliza por causas justas". Obviamente la causa de sus mermadas economías entre otras causas mayores y menores. Está visto y comprobado que lo de este Gobierno son ganas de fastidiar.