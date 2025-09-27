Sí, es genocidio

El 5 de octubre la España despoblada vuelve a llamar a los aborígenes, a los escasos habitantes del rural, a una gran manifestación por las calles de Madrid. El objetivo, hacer sonar otra vez los tambores de guerra, como en aquella otra que tuvo lugar el 31 de marzo del 2019, para recordar a la España repoblada que aún seguimos aquí.

Y que, de la reserva india, como del barco de Chanquete, no nos moverán.

Todos al Foro, por partida doble. Porque previamente, el sábado 27 de septiembre está convocada una movilización específica contra la burbuja de las plantas de biogás, biometano e hidrógeno "verde". Que reunirá a diferentes plataformas vecinales, como la plataforma contra la ganadería intensiva, contra las macrorrenovables. Contra la burbuja de las plantas de biomasa, contra la proliferación de minas a cielo abierto. Contra este salvaje modelo de extractivismo depredador y despiadado que antepone el dinero a la vida humana.

Andan revueltos los indios dentro de la reserva en que han convertido la España rural. Y hacen bien, porque quien no llora no mama. Que se lo pregunten si no a vascos y catalanes. Hacen muy bien, porque a los políticos les importa un carajo el mundo rural. Y Gaza. Y las mujeres maltratadas, los enfermos de ELA y los jóvenes sin derecho a vivienda y a un trabajo dignos.

Son asuntos de especial gravedad que sólo usan para tirarse los trastos a la cabeza, como excusa para hacer ver como que trabajan; Que sólo tratan cuando comprueban que la ciudadanía los saca a la palestra, cuando concluyen pues, que pueden ser un caladero de votos. A los políticos solo les interesan las encuestas pre- electorales, porque viven en un continuo espacio-tiempo pre-electoral.

Mientras la España real vive inmersa en sus problemas existenciales, la España oficial vive aislada en su torre de marfil, estudiando los malos o buenos resultados que les dan los sociólogos. De ahí que ahora, tras la protesta popular durante la Vuelta Ciclista, interpreten el sainete de que andan reyertados sobre si genocidio sí o genocidio no.

El exterminio de los gazatíes, forma parte de la IV Guerra Mundial, la que lleva a cabo el Capital contra todos los pueblos originarios para robar los recursos naturales

Me estoy refiriendo al genocidio coyuntural en Gaza que lleva a cabo Benjamín Netanyahu y su Gobierno, tan nazi y elegido democráticamente como el de la Alemania de 1933. Y me refiero al genocidio en Gaza, porque nadie se molesta en mirar más allá de las sandías y las kufiyas.

Nadie se atreve a denunciar el genocidio estructural, el genocidio por sistema que perpetra el capitalismo. El genocidio local que se está retransmitiendo por capítulos, como en una serie de Netflix en la Franja, forma parte del genocidio global que se está llevando por delante la vida de los indios en México, Honduras, Guatemala y en toda Centroamérica. O en Bolivia, Ecuador, Colombia y en Suramérica entera.

El mismo genocidio silencioso, silenciado por los medios de masas, contra el rebelde pueblo Mapuche en la Araucanía chilena y argentina. Las masacres a fuego lento de las tribus de Beluchistán, la zona geográfica con más pobres de todo Pakistán. Pobres que caminan sobre uno de los suelos más ricos del planeta, un suelo multimillonario en minerales.

Sí, es genocidio el de Sudán y Darfur. Y el del Congo. Mientras que lo que ocurre en Somalia es infinitamente peor que un genocidio, Somalia es un agujero negro, es el infierno en la tierra. Quizás por eso, Estados Unidos junto a Israel planean enviar precisamente allí, y no a otra parte, a los supervivientes de la masacre en Gaza para poder así construir su Riviera vacacional.

Es genocidio el kurdo y el armenio, aunque no podamos reconocerlos oficialmente como tal, porque resulta que en esta ocasión el Estado genocida es el de nuestro amigo, socio y aliado en la OTAN, la Turquía de Erdogán. Otro Gobierno tan nazi y elegido democráticamente como el de Hitler y Netanyahu.

Genocidio es el de los yazidíes, los drusos, los uigures, los rohinyas y el de las diferentes tribus del Amazonas o las islas del Pacífico. Genocidio es el del Irán de los ayatolás y el del Afganistán de los talibanes. Genocidio es el que acomete el Estado Islámico o los contratistas militares privados allá donde impera su ley.

Un genocidio estructural, siempre con el mismo objetivo: robar los valiosos recursos naturales. Y en esta guerra generalizada por el territorio, los nativos sobran. El mar Mediterráneo, frente a las costas de Gaza, alberga una importante bolsa de gas. Gaza no es Azerbaiyán, la gran potencia gasística mundial, pero posee el gas suficiente para que su población, libre de Hamas, gestione y pueda vivir de la venta de gas a Europa o a países vecinos.

No sabemos cómo acabará el genocidio coyuntural en Gaza, pero intuimos que no acabará bien para el pueblo gazatí. Aún no sabemos quién mató a Berta Cáceres, ni lo sabremos nunca. Tampoco quién está aniquilando sin piedad, uno a uno, al resto de líderes indígenas y defensores de las tierras sagradas que se oponen al robo del agua, la madera, el litio, el cobalto y el resto de los minerales estratégicos para el macro negocio de la transición ecológica.

El subcomandante insurgente Marcos desde tierras zapatistas sí lo sabe.

Por eso denuncia, sin que nadie le escuche, que, después de la III Guerra Mundial, la Guerra Fría, ahora vivimos inmersos en la IV Guerra Mundial. La que libran las corporaciones transnacionales contra los pueblos originarios con un único fin, el de convertir el planeta Tierra en una máquina de hacer dinero.

Con ese mismo fin, el de saquear el territorio, se vació previamente el mundo rural. Para que los cuatro aborígenes que se niegan a abandonarlo no presenten oposición al robo del agua, al robo de los minerales del subsuelo, al robo de la superficie cultivable. Y al robo descarado de la madera de los bosques incendiados este verano que planea sin ningún tipo de pudor el ominoso Quiñones junto a los caballeros de la mesa de la madera.

El pueblo gazatí no puede defenderse, la España abandonada sí.

Ganadera y escritora