Cuando el frío se guardaba

Hoy asociamos la nieve a una estampa bonita de Sanabria o a los inviernos en la Sierra de la Culebra, pero durante siglos la nieve fue también un recurso muy valioso. Antes de la llegada de los frigoríficos, se almacenaba en neveros y pozos para poder conservar alimentos o disponer de hielo en verano. En Zamora capital todavía se conserva un buen ejemplo en la zona de Rabiche, conocido como la Bodega Arrabal del Pozo, que recuerda hasta qué punto el frío era un bien que había que guardar como si fuera un tesoro.

El funcionamiento de estos pozos era ingenioso y sencillo a la vez. Durante el invierno se recogía la nieve caída en los montes y se compactaba en capas dentro de cavidades excavadas en la tierra o en construcciones de piedra. Entre capa y capa se colocaban ramas o paja, que ayudaban a aislar y a que la nieve no se fundiera con facilidad. Así se conseguía que, incluso en pleno agosto, hubiera hielo disponible para enfriar agua, conservar carne o preparar remedios médicos. Lo que hoy llamaríamos física aplicada, entonces era pura necesidad.

La clave estaba en la propia naturaleza del hielo. Al fundirse absorbe calor del entorno, lo que permite enfriar lo que tiene cerca. Esa misma propiedad que explica por qué un refresco con hielo baja de temperatura servía entonces para prolongar la vida de los alimentos o hacer más llevadero el verano. En los pozos, además, se aprovechaba que bajo tierra la temperatura es más estable, de modo que la nieve podía aguantar meses sin convertirse en agua.

No deja de sorprender que con medios tan simples se consiguiera algo tan útil. Los pozos de nieve de la Sierra de la Culebra o de Sanabria eran auténticas neveras naturales. Transportar aquel hielo hasta las villas y ciudades no era fácil, y sin embargo se convirtió en un pequeño comercio local. Había quienes subían a los montes en invierno a recoger nieve, igual que hoy se recogen setas o leña.

Hoy, con un simple botón en la nevera, cualquiera tiene frío y hielo en casa. Pero los pozos de nieve siguen recordándonos la importancia de esos conocimientos populares y de cómo la gente se adaptaba a su entorno. También nos recuerdan lo frágil que es la nieve en los tiempos que vivimos. En zonas donde antes era abundante, ahora escasea, y eso no solo cambia el paisaje, también afecta a los ecosistemas, al agua disponible y al propio clima de la región.

Cuando uno se acerca a lugares como la Bodega Arrabal del Pozo en Zamora capital, cuesta imaginar que allí se guardaba nieve para todo un barrio. Pero esa huella está ahí, silenciosa, hablándonos del ingenio de nuestros antepasados y del valor que daban a lo que hoy parece tan común como abrir el congelador.

Profesor de Física