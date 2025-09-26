Retroceso juvenil

Hace unos días vi los datos de un informe que me dejaron completamente helada: el 50% de los jóvenes justifica revisar el móvil de su novia. Me parece increíble que, después de todos los derechos y libertades que las mujeres han conseguido ganar tras años y años de lucha, los que ahora vienen detrás sean así de retrógrados. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Cuándo hemos perdido el norte?

Me parece increíble que para un porcentaje tan alto de jóvenes el control exhaustivo de lo que hace su pareja sea algo normal, o que muchos piensen que su género está "perdiendo privilegios". ¿Qué privilegios? ¿Esos con los que nos tenían sometidas y sumisas? ¿Las mujeres (jóvenes incluidas) no tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana y a tomar nuestras propias decisiones? ¿Resulta que ahora tenemos que volver a pedir permiso para todo, no vaya a ser que luego revisen nuestras conversaciones de WhatsApp y nos monten una bronca?

Mi preocupación sigue aumentando al conocer que el 30% de los chicos no rechaza con firmeza que un joven pegue o amenace a su novia, o que incluso la presione para mantener relaciones sexuales. Es que no tengo palabras para definir mi estupefacción.

Más allá de los bulos y las estupideces que circulan por redes sociales, ¿qué les estamos enseñando a los jóvenes en casa? No digo que educar sea fácil, al revés, pero como sociedad deberíamos replantearnos lo valores que defendemos (me refiero a los que defendemos de verdad, no solo de palabra y para quedar bien) porque la situación es muy preocupante.

Estamos en pleno S.XXI pero, en vez de avanzar, estamos dando pasos atrás. Y, visto lo visto, vamos a ir a peor.