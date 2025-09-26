Obligados a subir el nivel

Al igual que Asprosub-Fundación Personas ha subido, desde el inicio de su ya larga historia, su nivel de exigencia, los zamoranos que les arropamos con nuestro cariño, con nuestra confianza y nuestra compañía en la tradicional marcha que el mal tiempo nos hurtó el pasado año, estamos en la obligación de subir el nivel, de ser cada vez más andarines, de subir las cantidades recaudadas, de todo lo que constituya un beneficio para esta Asociación zamorana, la más nuestra.

Lo contaba muy bien contado hace unos días, Tanía Sutil. La marcha de este año ya tiene fecha. Será el domingo, 5 de octubre. La marcha cumple 40 años y hay que celebrarlos con una multitudinaria participación, es decir, subiendo el nivel de asistencia. Muy bien elegido el lema de este año: "Level UP: Juntos subimos el nivel". No hay otra forma. Sólo la unión hace la fuerza. Y no porque sea una frase hecha, sino porque es así. En Asprosub lo saben bien.

Al comienzo de su historia los zamoranos nos volcamos para "ayudarles a caminar", muy mal no lo hicimos, pero hay que mantenerse en el tiempo. El domingo 5 de octubre, a las 9:30 horas, la Plaza de La Marina tiene que ser un hervidero de gente. Y hay que llegar hasta Morales y retornar, previo avituallamiento. Porque Asprosub, sus responsables, están en todo, ellos son los primeros en arrimar el hombro, en ayudarnos a seguir haciendo camino al andar y al amar a una asociación puntera a la que hemos visto nacer, crecer, desarrollarse y vivir en plenitud.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Hay que seguir caminando. Hay que seguir haciendo. La condición humana es olvidadiza y tenemos que seguir empujando el carro para visibilizar a las personas con discapacidad intelectual y situación de dependencia. No vamos a abandonar ahora, ¡hasta ahí podíamos llegar!, con todo el kilometraje que llevamos encima. Sería de cobardes. Además Asprosub despierta siempre el lado más entrañable y humano de los zamoranos. Tiene esa capacidad, ese poder, ese don.

La cita del domingo 5 es ineludible. Y que conste, no es solo para los de Zamora y los de Morales. ¡Es para todos! También para los zamoranos de la diáspora.