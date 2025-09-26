El humo de los incendios cegó a la Diputación para ver la tierra zamorana quemada

En el pleno de septiembre de la diputación nos reprochaba su "presidentísimo" que dijera que este verano se habían quemado Sanabria, la Carballeda y Aliste -tres años después de que se nos quemase la Culebra en el mayor incendio del siglo- para justificar en tres minutos la urgencia de nuestras peticiones de ayuda a los habitantes de comarcas afectadas por los incendios. Según su "presidencialísima" opinión, decir que "se había quemado" daba una imagen negativa de la provincia que perjudicaba al turismo. En consecuencia, no sólo no se aprobaron las ayudas, sino que por decir la verdad perjudicábamos la imagen de Zamora.

Se ve que el humo de los incendios ha cegado sus ojos, y actúan como los personajes del Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Porque son capaces de decir que cuando pedimos ayudas para los pueblos calcinados damos mala imagen de la provincia –aunque no se entere nadie-, pero no se dieron cuenta de que aparecer en una "presidencialísima" foto con la manguera y el casco de bombero para apagar el fuego en su tierra alistana, contribuyó a que se enteraran en toda España y más allá de que Aliste se quemaba. Porque su imagen "presidencialísima" con casco y manguera se difundió en redes sociales y hasta en la prensa nacional, pese a que el ciudadano Faúndez sólo quería ayudar como un bombero voluntario más. ¡Lástima que al ser presidente, su imagen con casco y manguera perjudicase la imagen de la provincia!

Claro que después de haber abierto todos los informativos de cualquier cadena y primeras páginas de los diarios durante el mes de agosto con los incendios en Zamora, no hacía falta la "fotísima" del presidente para que se enterara todo el mundo de que gran parte de la provincia se quemaba, los montes y los campos se carbonizaban, algunas viviendas y naves ganaderas e industriales ardían, y se evacuaba a la población para protegerla del humo irrespirable. Por ello se chamuscaba la imagen de la provincia y se cancelaban visitas turísticas.

Hay que seguir exigiendo a la Junta que nos ponga el casco de prevención de incendios a toda la provincia durante todo el año con contratos anuales a los forestales; y a todas las administraciones, incluida la diputación, que cojan la manguera de la solidaridad con los vecinos y vecinas afectadas por los incendios. Y si hay que dar un manguerazo a quienes no cumplan lo prometido, también

La Diputación se quedó ciega por mayoría para ver la Zamora calcinada, pero toda la sociedad zamorana abre los ojos y el corazón a las personas y los pueblos que han sufrido los incendios de este verano: los futbolistas con "dolor y rabia" en el torneo entre equipos de Zamora, León y Orense, territorios hermanados en el desastre; la asociación etnográfica Bajo Duero que celebra 45 años de amigos en un concierto destinado a comprar árboles para Porto; la tradicional marcha de la Fundación Personas con la recaudación de este año para afectados por la quema. Y sobre todo los bomberos forestales que apagaron el fuego, y que siguen reivindicando en las calles más y mejor trabajo para más y mejor protección a la sociedad ¿Todos ellos dando mala imagen de la provincia de Zamora?

Por no hacer ojos ciegos a la realidad de la Zamora calcinada, pedíamos ayudas de la diputación para vecinos, campesinos, empresas y ayuntamientos, complementarias a las de otras administraciones que son insuficientes. También promover una campaña especial de turismo en comarcas afectadas por incendios mediante visitas turísticas desde toda la provincia: porque los zamoranos y zamoranas queremos ayudar a nuestras comarcas, y a la vez disfrutar de su patrimonio ambiental y cultural que no pudimos visitar durante el mes de agosto este año.

Hablando de turismo, lo que sí han llegado a entrever en la diputación es que el lema de "Zamora a la fresca" estaba más quemado que el consejero de medio ambiente y gran parte de la provincia. Por eso lo cambiaron por "Sanabria Viva te espera". (No confundir con viva Sanabria, pero que ¡viva!).

Seguían ciegos cuando pedíamos a la Junta mantener el operativo de prevención y extinción de incendios todo el año, bien formado y retribuido como se merecen quienes arriesgan su vida en su trabajo como los bomberos forestales. Ciegos y sordos, porque tampoco oyeron la convocatoria de concentración de la Culebra no se calla, y por eso no pusieron autobuses para facilitar el desplazamiento de los vecinos afectados hasta la capital, donde se exigía la dimisión de los responsables de la Junta. Tal vez les preocupaba más la imagen de Quiñones y Mañueco de su partido, que la de la provincia quemada. Y que se volverá a quemar si siguen a ojos ciegos y haciendo oídos sordos.

Pero el humo no cegaba los ojos de los habitantes de las comarcas quemadas, sino las lágrimas con las que vivieron los incendios durante el mes de agosto, primero con miedo por lo que podría suceder, a la vez con pena por las muertes y las pérdidas económicas y ecológicas, y después con indignación por no haberlo evitado.

Por eso de la misma manera que el "presidentísimo" se puso casco y manguera, hay que seguir exigiendo a la Junta que nos ponga el casco de prevención de incendios a toda la provincia durante todo el año con contratos anuales a los forestales; y a todas las administraciones, incluida la diputación, que cojan la manguera de la solidaridad con los vecinos y vecinas afectadas por los incendios. Y si hay que dar un manguerazo a quienes no cumplan lo prometido, también.

Hasta que no sólo sea "Sanabria Viva te espera", sino que viva toda la provincia con el verde de la esperanza, que este año coincide con el patrimonio cultural de las Edades del Hombre. Porque hombres y mujeres de Zamora Viva, vivimos y esperamos que vuelva a brotar el patrimonio medioambiental de nuestra tierra y el patrimonio sentimental de nuestra gente.

Portavoz de IU en la Diputación