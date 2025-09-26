Diálogo y licencia social: biogás (II)

Reconocer los sesgos es el primer paso. Dos de ellos se dan la mano: el de "confirmación", que solo busca reforzar ideas propias, y el de "punto ciego", que consiste en pensar que los sesgos son cosa de los demás. Ambos bloquean el diálogo. Y sin diálogo, no hay política útil.

En el Partido Socialista de Zamora lo tenemos claro: cualquier transición comienza en la ciudadanía. Escuchar, conversar, proponer. No imponer. Habrá quien lo mire con desconfianza — "sesgo de atribución hostil", comprensible por desencuentros—, y por eso es más urgente habilitar espacios de conversación.

Por confirmación y punto ciego, la administración regional ha apostado por un modelo de biogás industrial basado en macrogranjas y plantas de gran escala. Lo ha hecho sin licencia social, sin planificación democrática, sin responder a preguntas básicas: ¿qué residuos? ¿cuántos?, ¿de dónde?, ¿qué escala?, ¿qué retorno rural? Por eso habrá protesta nacional el próximo 27 en Madrid.

Por la línea de flotación en la que el biogás surge de transformar residuos agroganaderos en energía neutra y calor —reduciendo y captando emisiones que contaminan tierra, agua y aire—, conversamos con plataformas ciudadanas, colectivos con visiones diversas, ganaderos extensivos, explotaciones industriales, técnicos, médicos, biólogos, organizaciones agrarias y vecinos preocupados.

La licencia social no se firma en despachos. Se cultiva en el territorio, con quienes viven allí, con quienes quieren afrontar juntos la gestión de los residuos. Ningún proyecto de biogás industrial en Zamora tendrá viento a favor si no cuenta con esa legitimidad previa, la de escuchar, comprender y proponer una transición energética que no sacrifique el hogar, sino que lo fortalezca.

Aquí, donde la política se vive con escepticismo, apostamos por sembrar utilidad y arraigo: por hacer nuestro, desde la raíz, un proyecto que transforme positivamente lo que somos, convertidos en energía limpia y futuro compartido.

Este sábado en Madrid confluyen intereses y un malestar legítimo que nos interpela desde Zamora y todo el territorio. Nos toca enramar diálogo, repensar el modelo y construir futuro.

Sin propuesta no hay licencia social. Sin licencia social no hay proyecto. Y no hacer nada sería sesgo de complacencia.

Secretario de Transición Justa del PSOE de Zamora