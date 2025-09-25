Los palomares de barro: nuestro patrimonio

"Y tengo un palomar que a no estar derribado como está, daría cada año más de doscientos palominos, y otras cosas que me callo…". Lazarillo de Tormes.

Sabido es que los palomares de Tierra de Campos constituyen un patrimonio singular y sorprendente que debe mantenerse, pero, para ello, los gobiernos central y autonómico deben conceder ayudas y evitar la dichosa burocracia, pues, no olvidemos que hay normas europeas, nacionales y autonómicas que en vez de facilitar su ayuda para el mantenimiento, lo único que hacen, permítaseme la expresión, es poner trabas a quienes de una forma u otra, desean solicitar algún tipo de ayuda para rehabilitar o recuperar ese patrimonio popular heredado y mantenido a lo largo de los siglos que, como bien sabemos, los nacidos en el medio rural e hijos de familia de labradores, ha tenido una gran importancia en la economía familiar rural, amén de su valor arquitectónico singular y exclusivo de Tierra de Campos.

Como dato histórico, conviene reseñar que el rey Enrique IV aprobó en 1465, una Ley de Protección de los Palomares. Cuando escribía estas líneas leía que en la época feudal el palomar era un privilegio.

Es de destacar, que especialmente, a partir de los años 60 o 70 del pasado siglo, el abandono masivo del campo ha tenido como consecuencia inmediata y directa el olvido de los palomares, permaneciendo muchos de ellos, actualmente en estado ruinoso o semiruinoso.

Leíamos el pasado mes de junio que, el psoe consigue que el Senado apoye una iniciativa para potenciar los palomares en Tierra de Campos como recursos turísticos, iniciativa que beneficiaría a las provincias de Palencia, León, Zamora y Valladolid, al ser construcciones que constituyen un claro exponente de nuestra arquitectura rural-popular, que deben darse a conocer como atractivo artístico, cultural y turístico.

En el estado de deterioro actual de gran cantidad de ellos, les adelanto que como no tomen medidas de intervención inmediata, con todo tipo de ayudas de asesoramiento, y económicas para su reparación, presumo que en muy pocos años pasaran a formar parte de la tierra con la que fueron construidos y del recuerdo y de la nostalgia de los mayores. Cuando viajas por Tierra de Campos y ves a uno y otro lado de la carretera palomares que se han convertido en montones de tierra literalmente, por los qué en un futuro, no muy lejano pase la vertedera.

Honda tristeza, me produce la desaparición de este patrimonio singular y sorprendente, lo poco que ya nos queda… Qué pensarían los mayores si levantaran la cabeza, con el esfuerzo y sacrificio que les supuso su construcción…

Los lectores de El Quijote, recordarán como en sus primeras líneas, D. Alonso Quijano incorporaba a su alimentación: "algún palomino de añadidura los domingos".

Con estas líneas trato de lanzar una llamada de atención urgente a los poderes públicos y a los particulares propietarios de esas singulares construcciones para que con fondos públicos ayuden económicamente a sus propietarios a su reparación y consolidación.

La llamada está ahí, sobre la mesa, ahora a esperar respuestas positivas de urgencia, porque en caso contrario, adiós a nuestros palomares de Tierra de Campos, patrimonio olvidado.

Pedro Bécares