Empiezo por decir que la expresión "Medias tintas" se refiere a acciones, palabras o actitudes ambiguas, imprecisas o incompletas, que denotan falta de resolución, precaución o reserva, especialmente cuando no se dice todo lo que se debería o se hace algo sin estar completamente decidido. Lo que hizo el ministro de Cultura Ernest Urtasun cuando vino a visitar las obras de rehabilitación de la muralla de Zamora que su cartera ministerial impulsó.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar en lugar de ser directo, claro y sin rodeos, es decir, en lugar de hablar "sin medias tintas" prefirió lo contrario, al referirse en concreto a dos temas que nos atribulan y preocupan a todos los zamoranos: el Museo de Semana Santa y la parada sanabresa del AVE. Para la muralla del alcalde Guarido habrá otra partida por valor de 500.000 euros, cuantía que habrá llenado de contento al primer edil, así no tiene que gastar del dinero "ahorrado" a lo largo de sus mandatos. El Museo de Semana Santa, qué quiere que le diga, "cuando podamos", dijo el ministro. Y aunque puedan, como no es prioritario… pues velay.

Y tirando de las "medias tintas" llegó al feo asunto de la recuperación de frecuencias del AVE a su paso por Sanabria. Qué nos podía decir, pues que eso es cosa del ministro hostil, del ministro que en lugar de tirar puentes para facilitar las cosas a los ciudadanos, pone barricadas. El corporativismo también funciona en política. Un ministro no va llevarla la contraria a otro. Pero, como portavoz de Sumar, Urtasun sí que reclama que los trenes vuelvan a parar a primera hora en nuestra hermosa Sanabria. Insuficiente. No creo que se vaya a enfrentar por nosotros con el ministro hostil sabiendo cómo se las gasta. Con Puente pocas bromas, aunque sabido es que "perro no muerde a perro". Es un decir popular. No del PP, sino un dicho del lenguaje común.

Nos encanta que vengan a Zamora los ministros del Gobierno de España, porque a diferencia del sentir separatista catalán, Zamora sí es España, pero que vengan a darse el garbeo pertinente con soluciones debajo del brazo y a ser posible también con la chequera dispuesta y sin medias tintas.